Zvijezda 90-ih vraća se u svoju kultnu ulogu, a njegova nova transformacija sve je iznenadila

Filmovi s tematikom blagdana mnogima su uvijek prvi izbor u to vrijeme kako bi se zabavili i opustili. Komedije koje zajedno može gledati cijela obitelj nekada su dobra prilika za mali bijeg od stvarnosti, ali i disfunkcionalne zajednice na ekranu izgledaju simpatičnije no što su one s kojima se svakodnevno suočavamo. Glumac Tim Allen (70) jedan je od onih koji je izgradio ozbiljnu karijeru kao glumac u božićnim filmovima. Glumio je, naime, u poznatom božićnom filmu 'The Santa Clause', pa i u drugom i trećem nastavku te franšize, a uloge je imao i u 'Christmas with the Kranks' i 'El Camino Christmas'.

Njegovi obožavatelji, kao i obožavatelji 'The Santa Clause' franšize sigurno će biti sretni sada jer se glumac vraća u istu ulogu, no ovaj put u seriji 'The Santa Clauses'. U objavljenom traileru Allenov živahni lik bavi se pojavom Antasa, također poznatog kao "Ludi Djed Mraz", kojeg glumi Eric Stonestreet, a s kojim napeto razgovara u božićnoj trgovini i uvodi nas u novu priču. Televizijska serija "The Santa Clauses" kreirana je kao nastavak franšize "Santa Clause", čiji je prvi film bio objavljen 1994. godine.

Nakon originalnog filma uslijedilo je nekoliko nastavaka koji su objavljeni 2002. i 2006. godine, a nova serija bit će premijerno prikazana na Disney+ streaming servisu 8. studenog. 70-godišnji Tim u filmu je transformiran u Djeda Božićnjaka i nije ga lako prepoznati na prvi pogled. Podsjetimo, slavni glumac u stvarnom životu je imao i okršaje sa zakonom.

Naime, kao 23-godišnjak uhićen je jer je krijumčario drogu nakon što mu je u prtljazi pronađen heroin zbog čega je završio u zatvoru. Piti je počeo kao 10-godišnjak i njegova ovisnost se samo pojačala nakon što je izgubio oca. Uhićen je jer je vozio pod utjecajem alkohola. Uspio se riješiti ovisnosti uz pomoć klinike za rehabilitaciju, a u jednom podcastu je pričao o alkoholizmu.

- Toliko me sram zbog onoga što sam radio i što su neki smatrali da je u redu, kao na primjer, to što sam razvozio ljude dok sam bio pod utjecajem alkohola. Moj otac je na takav način preminuo i jako mi je teško, alkohol je podmukao.

