Aleksandar Stanković apsolutno je pogodio i s temom i sa sugovornicima

Nedjeljom u 2 // HRT1 - tri ruže

Iako je slavni termin "Nedjeljom u 2" javnosti najpoznatiji po kontroverznim političkim razgovorima, Aleksandar Stanković ponekad na najbolji mogući način podsjeti da je zapravo riječ o emisiji koja se bavi i onim najozbiljnijim društvenim temama te aktualnim problemima. A nekada baš takve priče izazovu najviše reakcija i najviše potresu gledatelje. Voditelj najdugovječnijeg talk-showa HTV-a ugostio je u svom studiju, naime, dvoje bivših ovisnika s ciljem podizanja svijesti o ovome problemu u mjesecu borbe protiv ovisnosti. I apsolutno je pogodio i s temom i sa sugovornicima!

U prvom dijelu emisije je magistra socijalnog rada Željka Jakopčević govorila o tome kako je upala u pakao najjačih droga poput heroina, ali i kako se iz njega izvukla te kako danas pomaže mladim ljudima. Zatim je bivši vojnik HV-a Robert Tomić ispričao svoju priču o kockanju i kako je zbog tog poroka izgubio imovinu. "Vrtjela sam se deset godina u tom krugu ne razumijevajući da se treba promijeniti moja nutrina da bih prestala željeti drogirati se", rekla je iskreno Željka Jakopčević kojoj su zbog ovisnosti u jednom trenutku čak oduzeli dijete. Tomićev problem s ovisnošću o kocki dosegao je, pak, vrhunac kada mu je banka deložirala braću iz kuće u Zagrebu. O situacijama o kojima nije lako ni slušati, a kamoli pričati ovo je dvoje sugovornika u razgovoru sa Stankovićem toliko otvoreno progovorilo da su svojom pričom dirnuli svakoga pred malim ekranima. Njihova ispovijest bila je u isto vrijeme zastrašujuća, ali i poučna, a oni su još jednom podsjetili zašto je najbolje učiti iz tuđih iskustava i zašto jedna ovakva ispovijest može doprijeti do ljudi puno iskrenije od niza floskula.

Život na vagi // RTL - tri kaktusa

Na određenu vrstu ovisnosti, onu o hrani, upozorava i RTL-ov show "Život na vagi". Iako je neupitno da je ovaj koncept emisije tijekom sezona pomogao velikom broju kandidata da pobijede ovu bolest, od samih se početaka raspravlja o etičnosti projekta. Jasno je, naravno, da se show emitira zbog gledanosti, a ne samo iz altruističnih razloga, i da su stoga nužni elementi poput nominacija, izbacivanja i natjecanja. Ipak, stječe se dojam da se u tome nekada pretjeruje i da se prelazi granica dobrog ukusa. Pa je tako bilo zaista mučno gledati kako su kandidati u jednoj od prošlotjednih epizoda dobili zadatak da se popnu na šljunčano brdašce. Odjeveni u kratke hlače, majicu kratkih rukava i samo sa štitnicima na koljenima, kandidati su grabili po kamenju dok im je prašina ulazila u oči i usta. Pritom bi svako malo bi došlo do odrona kamenja pa bi kandidati niz padinu otklizali. U takvim se uvjetima ne bi do vrha bilo lako, a niti u potpunosti sigurno, uspeti niti zdravim ljudima prosječne tjelesne mase, a kamoli natjecateljima ovog showa. Da situacija bude gora, kada su došli do vrha, morali su se što brže i spustiti, što znači da su po šljunku klizili, pri čemu se jedna od kandidatkinja i ozlijedila. Čemu takav odnos prema kandidatima i zašto nije cilj poslati poruku da se smršaviti može i bez ovakvih zadataka, uistinu nije jasno.

Provjereno // Nova TV - tri ruže

Već su gledatelji navikli da ih rezultatima svojeg istraživačkog rada redakcija "Provjerenog" redovito šokira, no unatoč tome može se dogoditi da odu korak dalje u svom izvještavanju. Odnosno, ovaj su put oni ostali zatečeni, kako su i sami objavili, kada im se u redakciji pojavio osuđeni pedofil u bijegu, i to kako bi iznio svoju stranu priče. S njime je razgovarala Ema Branica koja od početka reporterski prati slučaj, a treba priznati kako se u cijeloj ovoj, nimalo svakidašnjoj situaciji, snašla odlično te je razgovor odradila staloženo i profesionalno.

Sportsko srce // HRT 2 - četiri ruže

Splićanin Dino Sinovčić najbolji je sportaš s invalidnošću u Hrvatskoj, no unatoč tome rijetko osvane na naslovnicama. Parasport je, naime, veoma često zapostavljen u javnom prostoru i zato je i više nego pohvalno što se upravo o ovom vrhunskom sportašu mogla pogledati emisija u sklopu serijala "Sportsko srce". Prikazuje se na Drugom programu HRT-a te na zanimljiv način donosi priče o impresivnim sportskim karijerama iz Hrvatske, od kojih u neke možda i nisu bila dovoljno uperena svjetla reflektora. Tako je priča o Sinovčiću u isto vrijeme impresivna, ali i inspirativna te dirljiva.

