Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 182
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#HALID BEŠLIĆ
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
SANJA VEJNOVIĆ

Zovu je i jednom od najljepših glumica svijeta! Našu glumicu uskoro gledamo u raskošnoj seriji RTL-a

Foto: RTL
1/4
VL
Autor
Vecernji.hr
16.10.2025.
u 18:45

Iza sebe ima niz televizijskih, filmskih i kazališnih uloga, a ovih dana punom parom radi na snimanju RTL-ove nadolazeće serije 'Divlje pčele'

Supruga je najmoćnijeg čovjeka u Vrilu, posvećena majka svojoj djeci, a u prvim scenama sa seta 'Divljih pčela' - Sanja Vejnović u ulozi Mirjane Vukas oduševljava. Karizma, talent, ljepota - ova glumačka diva ima sve. Pedeset godina karijere proslavila je Sanja Vejnović prošle godine, prošlo je, naime, toliko otkako je prvi put stala pred kamere. Imala je svega 13 godina, a na prvu ulogu pristala je iz dječje znatiželje. Odvela ju je znatiželja na put prema uspješnoj karijeri koja traje već više od 50 godina. Iza sebe ima niz televizijskih, filmskih i kazališnih uloga, a ovih dana punom parom radi na snimanju RTL-ove nadolazeće serije 'Divlje pčele'.
Serija se snima i u cetinskom kraju, koje utjelovljuje imaginarno selo Vrilo. Obitelj Vukas, pa tako i Mirjana, tamo je najmoćnija.

"Mirjana Vukas dolazi iz jedne fine splitske aristokratske obitelji, udana je za Antu Vukasa koji je glavni zemljoposjednik u Vrilu. Dosta je distancirana od mjesta i naroda, posvećena je samo svojoj obitelji i u tom krugu se i kreće. Malo je, kako bismo rekli, 'posh', iznad ostalih. Vrlo je predana obitelji, djeci. Misli da drži sve konce, ali vidjet ćemo je li to doista tako", otkriva Sanja Vejnović o svom liku. Vejnović sa svojom Mirjanom ne dijeli skoro nikakvih karakternih sličnosti, no upravo to joj je poseban izazov. "Volim raditi karaktere na temelju razlika, a ne sličnosti. Potonje mi djeluje kao linija manje otpora, a kada je nešto različito, sviđa mi se istraživati i vidjeti kako ću glumački to donijeti", zaključuje Sanja. Sa svojim televizijskim supružnikom već je surađivala. "Moja televizijska obitelj Vukas – s Alanom Blaževićem, koji mi glumi supruga Antu, radila sam na jednoj seriji, tako da mi i on nije nepoznat. A mladi glumci, sinovi i kći, oni su za mene svi novi glumci koje sam sad tek upoznala, ali s obzirom na to da su svi tako dragi, slatki i odlični glumci, moram ih pohvaliti. Mi se svi već zovemo 'mama', 'sine', 'kćeri', to je normalno", otkriva kroz smijeh ova glumačka diva.

Predivna joj je, kaže, i Cetina, ali i studio u kojem se snima ova najraskošnija RTL-ova serija dosad. "Sjajno izgleda i mislim da će to biti jako dobro. Dramaturgija cijele serije je jako dobra, ono što sam ja dosad čitala scenarij, vidim kamo ide i jako mi se sviđa kako se razvija priča! Jako je intrigantna, puno je događanja, ima raznih rukavaca i zapleta, tako da mislim da će to gledateljima biti jako zanimljivo. A još kad je sve smješteno u određeno razdoblje, u ovom slučaju pedesete, da i vizualno to još drugačije i lijepo izgleda, mislim da bi to moglo biti jako uspješno", zaključila je Sanja. 'Divlje pčele' gledatelje će uvući u svoj dramatični svijet uskoro –  samo na RTL-u i platformi Voyo!
Ključne riječi
showbiz Divlje pčele sanja vejnović

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još