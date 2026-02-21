FOTO Šok! Naš najpopularniji reper kriomice snimljen kako radi kao hidroizolater, sad se oglasio

Poznati reper Vojko V, pravim imenom Andrija Vujević, već godinama redovito puni klubove i koncertne dvorane diljem Hrvatske, no čini se da je osim svoje glazbene karijere pronašao i novu strast. Naime, kako piše portal Zagreb.info, jedan čitatelj ovog medija prije koji dan je sasvim slučajno sreo repera na jednom potpuno neočekivanom radnom mjestu. "Isprva nisam bio siguran da je to stvarno Vojko, pa sam ga pokušao diskretno uslikati, no on me primijetio i okrenuo se prema meni", ispričao je čitatelj koji je bio zatečen. Kako se dalje navodi, Vojko V je odlučio proširiti svoje profesionalne horizonte i počeo raditi kao hidroizolater, što je sam potvrdio u razgovoru za medij. "Pronašao sam dodatni posao kao hidroizolater jer želim ulagati više u produkciju svojih spotova", otkrio je Šibenčanin, objašnjavajući svoju odluku. Fotografije Vojka V u radnoj uniformi pogledajte OVDJE.

Ovaj neobičan zaokret u njegovoj karijeri dolazi nakon što je krajem prošle godine izazvao veliku pažnju javnosti objavom dueta s Baby Lasagnom, pod nazivom "Beskonačna osveta 2". Za promociju tog singla, njih dvojica su upotrijebili marketinški trik, pretvarajući se u "suparnike" koji se međusobno vrijeđaju i prepucavaju na društvenim mrežama, kako bi povećali interes za pjesmu. Taj plan se pokazao izuzetno uspješnim, jer je pjesma ubrzo postala vrlo slušana.

Također, Vojko V nije nedavno bio samo u studiju, već je i uživo nastupao. Pored svojih glazbenih angažmana, pojavio se kao gost u Areni Zagreb na koncertu popularnog srpskog benda Buč Kesidi, čime je dodatno učvrstio svoj status jednog od najtraženijih imena na domaćoj glazbenoj sceni.