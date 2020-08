Zorica Kondža oženila je najstarijeg sina i objavila fotografiju sa svadbenog slavlja

Splitska pjevačica Zorica Kondža pohvalila se putem društvenih mreža da se oženio njezin najstariji sin Toni koji već dugi niz godina s mamom i tatom Joškom Banovim zajedno i nastupa svirajući bubnjeve.

- Oženija se Toni! Jedna vesela s vjenčanja! - napisala je Zorica uz fotografiju sa svadbenog slavlja na kojoj je u društvu svoje kolegice i prijateljice Doris Dragović. Zorica Kondža i Joško Banov u sretnom braku su 32 godine i imaju tri sina Tonija (32), Ivana (27) i Luku (17).

- Žao mi je što nemam kćer, no nadam se da ću, s obzirom na tri sina, imati barem jednu dobru nevistu. Mislim da ću biti dobra svekrva i da ću imati dobar odnos s nevistama, samo neka ih Bog podari mojim sinovima da osnuju svoje obitelji. Voljela bih to doživjeti jer mislim da bi to bilo moje potpuno ispunjenje – rekla nam je Zorica u jednom intervju. Njezini sinovi odrasli su u glazbenoj obitelji u kojoj je kuća uvijek bila puna glazbenika i ne čudi da su i oni krenu tim putem.

– Sinove nikada nisam ni nagovarala ni odgovarala od glazbe. To im je došlo sasvim spontano s obzirom da odrastaju uz roditelje glazbenike. Drago mi je što glazbu vrednuju dobrim kriterijima. Njih ne fasciniraju pjevačice koje fantastično izgledaju i pokazuju tijelo. Oni gledaju kvalitete, odnosno kako tko svira, kako tko pjeva i kako tko zvuči – rekla nam je tada pjevačica.