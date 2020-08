Zoran Milanović oprostio se od Dujmića: 'Dugo će njegove pjesme mnogima biti ljepša strana onih dobrih, starih vremena'

Jučer je u 66. godini od posljedica prometne nesreće u kojoj je zadobio teške ozljede glave preminuo hrvatski skladatelj i glazbenik Rajko Dujmić, a od njega se i dalje opraštaju mnoge kolege s estrade, ali je to učinio i predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović.

- S tugom sam primio vijest o smrti Rajka Dujmića, izražavam sućut njegovim najbližima, prijateljima i kolegama. Hrvatska je ostala bez još jednog glazbenika koji je pjevao generacijama i pisao pjesme koje će generacije slušati. Uz Rajkove stihove rasla su djeca ljubavi, gradila su se prijateljstva i još dugo će njegove pjesme mnogima biti ljepša strana onih dobrih, starih vremena - poručio je Milanović u objavi na službenoj Facebook stranici.

Foto: Facebook

Podsjetimo, Rajko Dujmić zadobio je teške ozljede nakon što je 29. srpnja doživio prometnu nesreću kod Ravne Gore i od tada se nalazio na odjelu intenzivne njege u KBC-u Rijeka, a njegova supruga Snježana zamolila je svoje prijatelje da se mole za njegovo zdravlje i da se pomole kako bi se Rajko probudio iz kome. Vikendica obitelji Dujmić nalazi se u Gorskom kotaru i to je njihova oaza mira i mjesto na kojem su proslavili brojne obiteljske fešte i Snježana Dujmić zbog radova u vikendici je bila već tjedan dana, a dan prije nesreće su joj se pridružili i Rajko i njegov sin Tin. Naime, kako nam je ispričala Snježana, taj je datum je poseban za Rajka i nju jer su se tada upoznali i planirali su navečer tim povodom otići u Delnice na večeru, ali nažalost to se nije dogodilo.

Kako nam je Snježana ispričala njezin suprug se nakon ručka svojim automobilom zaputio u Ravnu goru s namjerom da joj kupi poklon za godišnjicu. Na povratku iz Ravne gore doživio je tešku prometnu nesreću, a u pomoć su mu odmah priskočili ljudi koji žive u blizini i od njih je Snježana saznala kako je Rajko bio pri svijesti do dolaska Hitne pomoći, a na putu do bolnice pao je u nesvijest. Kazala je kako se on uvijek vezao sigurnosnim pojasom, a njegov automobil marke VW Tiguan ima zračne jastuke koji su se otvorili u trenutku nesreće.

Prema onome što je od očevidaca uspjela doznati, Rajko je pokušao sam izaći iz automobila, ali je imao jaku ozljedu glave. Mještani koji su mu pritekli u pomoć, pričala je Snježana, uopće ga nisu prepoznali. Mislili su da se radi o nekom mladiću i odmah su pozvali hitnu pomoć. – Rajko je bio pri svijesti kada je došla hitna pomoć koju je čekao čak 45 minuta. Nažalost, u kolima hitne pomoći je izgubio svijest. Ozljede su teške, ali on je borac i moramo svi vjerovati i moliti da će se izvući iz ovoga – kazala je Snježana. Nažalost, Rajko je izgubio životnu bitku...