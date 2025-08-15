Naša bivša misica otkrila da je prekinula dugogodišnju vezu, a evo i što danas radi: Posao mi se jako sviđa, brzo sam se snašla

Bivša Miss Universe Ivana Paris (41) u posljednje vrijeme ponovo privlači pažnju medija i javnosti, što je započelo potkraj prethodne godine njenim pojavljivanjem pred televizijskim kamerama potpuno prirodno, bez ikakve šminke. U nedavnom je intervjuu otkrila značajne životne promjene - završila je dugotrajnu romantičnu vezu, a istovremeno je uspjela pronaći stabilno zaposlenje, što znači da je njen život u relativno kratkom periodu prošao kroz velike transformacije. Što se tiče privatne sfere, Ivana je stavila točku na dugogodišnju romansu.

"Znate kako se kaže, o mrtvima i bivšima sve najbolje, i ja i dalje tako mislim. Ovaj put jednostavno nije išlo, različiti karakteri i nikako se nismo mogli uklopiti. Čovjek se uvijek nada da je to 'ono pravo', ali kad vidi da nije, bolje je da svatko krene svojim putem i bude zadovoljan i sretan sam ili s nekim drugim", otkrila je za Net.hr. Također je podijelila vijest o novom poslovnom pothvatu - zaposlila se u rent-a-car tvrtki na stalnoj osnovi. "Posao mi se jako sviđa, brzo sam se snašla i prezadovoljna sam. Dinamičan je, pogotovo sada ljeti, a svaki dan upoznam mnogo novih ljudi", kaže kroz osmijeh.

Modne piste, naslovnice prestižnih časopisa i pojavljivanja na gotovo svim važnijim društvenim događanjima postali su dio njezine svakodnevice. Bila je nezaobilazna figura hrvatskog javnog života, okružena luksuzom, gala večerima i poznatim osobama. No, život joj je krenuo u drugom smjeru kada je odlučila sudjelovati u reality showu. Upravo ondje, pred kamerama, rodila se ljubavna priča između nje i bivšeg mistera Hrvatske, Dine Bubičića. Njihova veza ubrzo je postala ozbiljna, a ljubav su okrunili brakom. S vremenom su postali roditelji dvojice sinova, Leonida i Noela, koji su im postali životni prioritet.

Ipak, u lipnju 2020. godine objavili su odluku o razvodu, istaknuvši da im se putevi nisu razišli zbog treće osobe, već zbog prirodnog udaljavanja. Dogovorili su se da će sinovi živjeti s Ivanom, a iako je vijest o njihovom razvodu izazvala veliki medijski interes, ona se trudila zaštititi privatnost svoje obitelji. Nakon razlaza i medijske pozornosti koja je pratila, Ivana je odlučila potpuno se povući iz javnog života. Zaključala je profile na društvenim mrežama, prestala se pojavljivati na društvenim događanjima i okrenula se mirnijem načinu života.