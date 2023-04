Žiriju se svidjela njihova izvedba, ali gledatelji su odlučili da show napuštaju Ana Radišić i Alen Đuras

U današnjoj emisiji 12. sezone showa "Zvijezde pjevaju" sedam parova pjevalo je hip-hop i rock pjesme, a odlukom gledatelja show su večeras napustili Ana Radišić i Alen Đuras. - Pjesma mi je legla, za mene je ovo stvarno uspjeh - rekla je Ana Radišić nakon što su ona i njezin mentor ispali iz showa.

Pjesmom "Rebel Yell" Billyja Idola emisiju su otvorili Boris Banović i Ivana Kindl. - Bila sam jako zaljubljena u Billy Idola kao mala. Interesantan si mi u ovom rock izdanju, na određenim mjestima sam bila baš zadovoljna bojom i energijom koju si pružio. Baš si mi iznenađenje, ali imam dojam da se nisi skroz opustio. Znam da ćemo dobiti više od tebe - komentirala je nastup Borisa i Ivane Danijela Martinović. Mario Lipovšek Battifiaca je rekao kako je bilo dobrih trenutaka i zaključio kako Borisu rock žanr leži, a od žirija su dobili 16 bodova. Glumica Jelena Perčin i Bojan Jambrošić nastupili su sljedeći i pjevali su pjesmu "Push it". - Meni je ovaj tandem donio na pozornicu dosta soli i papra i čilija i začini su bili savršeni - rekao je Battifiaca Jeleni Perčin i njezinom mentoru.

Danijela je rekla kako se Jelena dobro snašla u tekstu, a Marko Tolja je dodao kako je mislio da se Jelena neće snaći u hip hop izvedbi, ali ga je ugodno iznenadila. Za svoju izvedbu su dobili 24 boda. Komičar Davor Jurkotić i Gina Damjanović i u ovoj trećoj emisiji pjevali su pjesmu "Drama" Leta 3. - Kada sam čuo da ćeš biti u ovoj emisiji mislio sam da je to znak da je ovo posljednja sezona, ali stvarno si dobar. Svidjelo mi se ovo, a što se tiče gestikulacije imam dojam da si hibrid Elija Pisak i Prlje. - kazao je Battifiaca. Danijela je rekla da vidi da mu je stalo jer je bio zabrinut na probi i dodala je kako vidi napredak, a vidjelo se to i na ocjenama žirija jer su dobili 23 boda. Voditeljica Ana Radišić i Alen Đuras večeras su bili u hip hop izdanju i pjevali su "NLO".

- Malo sam se bojala onog trenutka kada će doći hrpa teksta, ali ti si briljirala i dobro ti stoji kad se malo naljutiš, budi nekada takva pogotovo sada kada ti Marko bude komentirao nastup - poručila je Danijela. Battifiaca je čestitao na odabiru pjesme i zaključio je kako se oslobodila više u odnosu na dvije prethodne emisije. Od žirija su dobili 22 boda. Lovro Juraga i Vjekoslav Ključarić večeras su donijeli rock energiju na pozornicu izvodeći pjesmu "Zitti E Buoni" grupe Maneskin. Battifiaca je pohvalio njihov izgovor talijanskog ali i cijelu izvedbu i njihov nastup je ocijenio maestralnim. Marko Tolja je rekao kako se srušilo sve kada su stigli na pozornicu, a Danijela je rekla kako su je ostavili bez teksta. - Lovro nastavi pjevati - poručila je mladom glumcu. Od žirija su dobili maksimalan broj bodova - 30. Glumica Lucija Šerbedžija i njezina mentorica Ivanka Mazurkijević nastupile su s pjesmom "Ne može" Vojka V.

- Mislio dam da ne može biti zabavnije ali može, Lucija bila si mi zabavna i opuštena i oduševila si me. Imala si čak i Vojkov stav, iznenađujuće super - poručio je Marko Tolja. Za svoju izvedbu Lucija i Ivanka su dobile 24 boda. Zadnji su večeras nastupili chef Ivan Pažanin i Zsa Zsa i pjevali su hit Psihomodo popa - "Ramona". - Nemoj me tako gledati Ivane. Reći ću ti ovo: Tako se to radi. Ivane ti si sve i gotovo! - s osmijehom je Pažaninu rekla Danijela. - Ivane ti tona nisi pogodio od početka do kraja, , ali ponavljam ti si kralj - rekao je Marko Tolja na izvedbu Ivana Pažanina. Battifiaca je rekao: Ovo je kao da ja predstavljam Hrvatsku na Olimpijskim igrama u preciznom streljaštvu. Morat ćemo se držati niskih ocjena. Molim publiku da glasa.

