Žiri odabrao kandidate koji idu u emisije uživo: Ovih 12 ljudi borit će se za titulu najboljeg

Ovih 12 kandidata borit će se u emisijama uživo! Žiri odabrao najbolje izvođače u 'Superstaru': 'Samo nebo je granica!'

Hana Ivković, Anatalia Filmone, Mia Ribić, Lana Mandarić, Vanessa Kralj, Andrea Jelonjić, Toni Perusco, Dino Miklaužić, Petar Šegedin, Ivan Vidović, Luka Veljković i David Amaro izborili su se za daljnje natjecanje u 'Superstaru'. Severina, Tonči Huljić, Filip Miletić i Nika Turković imali su zahtjevan zadatak u recallu odabrati dvanaestero najboljih kandidata. Nakon što su u audicijama izdvojili sto najboljih, uslijedio je važan zadatak odabira onih koji natjecanje nastavljaju u emisijama uživo. Dirljivim riječima najboljima se na kraju obratio Tonči Huljić. "Hvala vam što ste prošli ovu igru živaca koja ni nama nije jednostavna, ali evo, ovaj dio obitelji ide dalje. Bit će nam sve teže i vama će biti sve teže. Samo gledajte pozitivno na život, na svoj talent i budite uporni. Budite životinjski uporni u svemu što radite u životu, slijedite svoj san, svoj trenutak i nemojte se prestati boriti nikad. Nikad! Nema odustajanja", zaključio je Huljić ekipi koja ide u emisije uživo!

Emotivni su bili i natjecatelji. "Prije tri godine osjetio sam da je glazba moj poziv, ovo je sada za mene, moje prijatelje, moj bend i sve ljude koji gledaju poruka da je samo nebo granica", poručio je Toni Perusco. "Jako sam sretan, ovo mi puno znači, velika motivacija", dodao je Petar Šegedin. "Želim do finala, mislim da sam talentirana, znači mi što sam došla do ovdje", zaključila je, pak, Anatalia Filmone.

Put do najboljih 12 nije bio jednostavan, a započeo je u recallu koji se održao u tri kruga. Tijekom prvog, sto kandidata je pokušalo izboriti daljnji tijek natjecanja izvođenjem moćnih refrena po njihovom odabiru. Žiri se odlučio na 40 kandidata koji su se odmah bacili na pripreme za drugi krug natjecanja.

Foto: RTL

Tijekom drugog dijela recalla, 40 kandidata podijeljeno je u grupe u kojima su morali pokazati timski rad i usklađenost u pjesmama za koje su se sami izborili. "Ovo je survivor trenutak, dobili su sinoć pjesme koje trebaju izvesti danas. Ocjenjujemo i taj njihov nagon za preživljavanje", objasnio je Filip Miletić. Uskoro je grupni dio natjecanja izdvojio 19 najboljih!

Drugu fazu recalla obilježile su nevolje grupe '4 You', ali i briljantan nastup grupe 'Five Directions' - iz koje su svi otišli u daljnje natjecanje.

Prva grupa '4 You' imala je zadatak izvesti 'Don't Let Go' grupe En Vogue. Vokalni mentor Dino Antonić otkrio je da djevojke pjesmu prije izvođenja nisu nikada čule. Nakon što su djevojke izašle pred žiri, uslijedio je prvotni raspad nakon kojeg je Hana Ivković na rubu suza od Severine dobila vodu kako bi se smirila. Nakon razgovora s žirijem, grupa '4 You' je otišla na ponovno uvježbavanje pjesme. "Cure su se preplašile, treba imati utakmica da se nosimo sa stresom", rekao je Antonić i s djevojkama nastavio raditi do ponovnog pokušaja na audiciji.

Druga grupa 'Five Directions' samopouzdano je stigla pred žiri 'Superstara'. Pred Severinom, Tončijem, Nikom i Filipom izveli su hit 'Story of my Life' grupe One Direction. Pred žiri su stigli i s malom koreografijom, a silan trud ekipi se isplatio! Severina se rasplakala, a oduševljen je bio i Filip. "Kada se bira blockbuster sa superherojima, ovako se biraju likovi", komentirao je producent. "Rasplakali ste mi Seve, Nika zamalo", dodao je. "Ja sam sretna kad vidim ovako mlade ljude koji vole to što rade i koji to rade sa srcem. Vaše energije su me podsjetile da je ovo najljepši posao na svijetu i hvala vam", otkrila je Severina. Nika Turković sjajnoj grupi je priopćila da su baš svi prošli - Anatalia Filmone, Mia Ribić, Ivan Vidović, Luka Veljković i Dino Miklaužić.

Nakon pauze, pred žiri se vratila i grupa '4 You'. "Od svih vas je ova pjesma najviše legla Hani. Želim vas pohvaliti jer ste se vratile, niste se dale do kraja, to se cijeni, stvari se tako vrate", otkrila je Nika. Hana Ivković je u konačnici i izborila daljnje natjecanje.

Foto: RTL

Treća i posljednja faza recalla pred kandidate je donijela najteži izazov. Solo izvedbama morali su se boriti za prolazak u emisije uživo.

Pred žiri je prvi stigao Marino Jakobić koji je izveo 'Stine' Olivera Dragojevića. "Bravo Marino, imaš lijepu farbu, rašpu i lijepo nosiš svaku pjesmu. Profesionalan si i nisam ništa manje ni očekivala", poručila je Nika. Uslijedio je nastup Vanesse Kralj koja je izvela 'It's Man's Man's World' Jamesa Browna. "Vrlo mudar izbor pjesme, odlična interpretacija i pokret, sve je bilo svedeno", pohvalio je Vanessu Tonči. "Jedna od najljepših pjesama ikad napisanih", dodao je Filip. "Potpuno si mi zaokupila pažnju", zaključila je Severina.

Pred žiri je potom stigla i Andrea Jelonjić, koja je tijekom audicije oduševila Tončija. Ovoga puta izvela je 'Million Reasons' Lady Gage. "Nije bilo nikakvih nepotrebnih tonova, svela si to na svoju mjeru, na pjesmu i dovela je vjerodostojno - i više od toga", komentirao je Tonči. "Sve te ljepše čuti i nadam se da će toga biti što više", dodala je Nika.

Toni Perusco oduševio je na audiciji žiri, a isto je roker iz Labina učinio i u posljednjoj fazi recalla. Izveo je 'Back to Black' Amy Winehouse. "Opravdao si povjerenje, ukrao si pjesmu, prisvojio", pohvalio ga je Tonči. "Gledala sam koliko si svoj, uzeo si je na svoj način, hvala ti", dodala je Severina. Pohvalio ga je i Filip te rekao da je ova izvedba najbolje njegovo izvođenje dosad.

Zagrepčanin Viktor Habazin izveo je 'Teške boje' Gorana Bare & Majki. "Opet si to junački iznio, trudio si se i meni je to bilo korektno", komentirala je Severina nakon Viktorove izvedbe. "Mislim da si tu zato što si to zavrijedio", dodala je Nika. Zlatni glas s Korčule - Petar Šegedin, stigao je pred žiri i u zadnjoj fazi recalla izveo 'More snova' Tedija Spalata. "Pohvale, ti si jedan klasičan tenor, ljudi vole takav tip vokala", rekao je Tonči. "Bilo je fantastično, uživala sam", rekla je Severina.

Hana Ivković u posljednjem krugu izvela je 'Neko nije' Ilme Karahmet. "Nježno, lijepo, precizno, čisto, blistavo, bravo", pohvalio je Hanu Filip. "Iskreno, meni je ovo bilo najbolje dosad, bravo", dodala je Nika. "Bilo je s ukusom otpjevano, treba znati", zaključila je Severina o Haninom nastupu. Sjajnim izvedbama istaknuli su se i David Amaro, Luka Veljković, Mia Ribić, Anatalia Filmone, Lana Mandarić te Ivan Vidović.

Dvanaestero najboljih oduševili su žiri, a od iduće subote pred njima je borba za ulazak u finale natjecanja! Potraga za novim hrvatskim Superstarom nastavlja se spektakularnim emisijama uživo i novim glazbenim izazovima već sljedeće subote od 20.15 sati na RTL-u.

