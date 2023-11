Ida Prester pokazala stanje torbe stare više od 60 godina: 'Kakav je to materijal i izrada, čuvajte takve stvari'

Glazbenica i voditeljica Ida Prester poznata je i po svom zanimljivom stilu odijevanja. Ida se ne boji uzoraka i veselih boja, a voli i prokomentirati modne dodatke koje bira. Ovaj put je pokazala torbu svoje bake Ane koja je iz 60-ih godina. Opisala je kako su ona i baka putovale noćnim vlakom do mora, a u torbu bi pakirale ručnike i kupaće kostime, ali i štrudlu od višanja. Torba joj je divna uspomena na dragu osobu, a koristi ju i danas.

"Torba moje bake Ane. U njoj smo pakirale ručnike i badekostime i putovale noćnim vlakom do mora, dok bi mama i tata radili preko ljeta. Baka bi napravila štrudle od višanja za nas dvije i konduktera, malo bi se igrale i onda bi me baka popela na moj krevet na kat. Zaspale bi uz lagano truckanje i zvižduke vlaka. Bio je to početak 80-ih, ali torba je sigurno iz 60-ih, baka je sve čuvala desetljećima. Željeznica je danas u teškom stanju i vlak se nažalost slabo koristi, ali torba je preživjela sve ove godine i rado je nosim na putovanjima. Kakav je to materijal i izrada... Divna uspomena na jedno sretno doba s dragom osobom. Čuvajte takve stvari. Pozdrav, Beograde, vidimo se opet za koji tjedan!" napisala je Ida. Glazbenica i voditeljica je organizirala vrtnu rasprodaju. Na njezinu buvljaku u vrtu našlo se svega – suvenira, stare vage i blagajne, ploča.....

– Bi li kupio tko? Nemam pojma što ćemo sa svim tim, a nije za baciti. Javite kome bi dobro došla stara garderoba broj 36. Od majica, košulja, haljina... – poručila je Ida na svojem InstaStoryju. Ida je i ranije isticala da voli vintage stvari i odjeću koju najčešće kupuje u dućanima rabljene robe ili na Hreliću.

Osim toga, tada je podijelila i da se seli.

"Kažu da je selidba jedan od najvećih stresova. Meni je ovo 21. dosad, koliko vodim evidenciju. Pretposljednja, nadam se. Uređujemo zajedničku kućicu, moji roditelji i mi, treba udahnut nov život djedovini. A sad u izbjeglištvo, privremeni smještaj. Kad bude gotovo, upadamo u kućicu i do kraja života NE MRDAM tako mi mlijeka u prahu!!! Ne vidi se na fotki, al poklali smo se već 3 puta od jutra, držite nam fige", napisala je pored fotke sa suprugom.

Podsjetimo, Ida je nedavno obilježila 10. godišnjicu braka sa suprugom Ivanom Vanijem Peševskim. Podijelila je dvije fotografije s vjenčanja u Beogradu, a brojne je iznenadila kratkom vjenčanicom.

"Na današnji dan pred 10 godina točno. Najbolje godine sam ti dala, starkeljo! Ali i najbolje proživjela. Roko je na ovim slikama u tibici, jedna skroz nova etapa počinje. Nije uvijek lako s tobom, mužu moj grintavi, nisam vjerojatno ni ja cvijeće, ali izgurali smo sve do sada. Bolje nismo našli. Za 20. godišnjicu opet tulum stiže! Vani glavni producent, save the date", napisala je pored fotografija.

Inače, glazbenica i voditeljica udala se u Beogradu samo nekoliko dana nakon što je objavila da je u četvrtom mjesecu trudnoće. Ivan i ona upoznali su se na novosadskom festivalu Exit.

