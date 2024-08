Zgodni Talijan novo je pojačanje u hit seriji, a glavna junakinja više ne promovira samo Pariz nego i cijelu Europu

Paris, Paris, Paris. Ime je to popularne pjesme, a uz te taktove upravo sam i krenula pisati ovaj tekst – još jedan koji je inspiriran Gradom Svjetlosti, a koji ćemo započeti pitanjem i to: koliko ste puta čuli ovu riječ u posljednjih mjesec dana? Iza nas su ljetne Olimpijske igre održane upravo u tom gradu, a tijekom njih to se ime spomenulo puno puta. Na Igrama su nastupila 73 hrvatska predstavnika, osvojili smo sedam medalja, slušali dosta kontroverzi o gradu domaćinu, pogledali svečano zatvaranje na kojem je ulogu imao i Tom Cruise te doznali da nam u skorije vrijeme slijede i paraolimpijske igre u Parizu. No ovo nije sportska rubrika, ali to ne znači da ćemo se maknuti iz Pariza.

U tom gradu ostajemo zbog nove sezone omiljene serije. Mlada menadžerica za odnose s javnošću Emily Cooper sa svojim se ljubavnim zavrzlamama i pokušajem shvaćanja francuskih običaja, navika i jezika vratila u četvrtak, 15. kolovoza i već obara rekorde gledanosti. Radi se o četvrtoj sezoni serije "Emily u Parizu" koja se emitira na popularnoj streaming platformi Netflix, a koja je završila sa snimanjem prije početka Olimpijskih igara. Razlog zašto je Netflix odlučio da serija s emitiranjem započne u, za nju, apsolutno neočekivano vrijeme – usred ljeta, nije otkriven, no većinu obožavatelja vjerojatno ni ne zanima ništa drugo doli činjenice da mogu uživati u omiljenoj seriji. Ali u samo pola epizoda. Naime, četvrta sezona po već dobro poznatom Netflixom pravilu izlazi u dva dijela, a ostalih pet epizoda bit će objavljeno 12. rujna.

"Emily u Parizu" ime je serije, no dio radnje ove se sezone protivno naslovu ne odvija u Gradu Ljubavi, već se Emily seli. Serija koja slovi kao moderna verzija legendarnog "Seksa i grada" ovaj put slijedi Emily koja ima pretrpan raspored putovanja zbog posla. Od francuskih Alpa pa do Rima ovoga će puta putovati mlada menadžerica za odnose s javnošću te usporedno pokazivati ljepote Europe gledateljima širem svijeta. Osim toga, ova sezona zbog razdoblja snimanja ima i zimskih scena. No ideja kreatora serije Darrena Stara bila je prikazati kako i zima u gradu može biti jednako lijepa i uzbudljiva kao i ljeto.

Radnja serije nastavlja se na prošlu sezonu, koja je prikazana u prosincu 2022. godine, a saznajemo i odgovor na pitanje svih pitanja: hoće li Gabriel i Emily konačno završiti zajedno. Tu su još i brojni drugi odgovori na pitanja kao što su je li Alfie i dalje slomljena srca, hoće li Gabriel dobiti Michelinovu zvjezdicu, hoće li Mindy i bend ići na Euroviziju? Što je s Camille? No bit ćemo pristojni i nećemo vam previše otkrivati radnju kako biste mogli u potpunosti uživati u epizodama. Istaknut ćemo samo da je i u ovoj sezoni naglasak na kompliciranim ljubavnim i poslovnim odnosima, a sve je i dalje začinjeno odličnim modnim kombinacijama i francuskim, ali i talijanskim jezikom.

Što se glumačke postave tiče, ona nam ostaje već dobro poznata. Uz neke iznimke, naravno. U ulozi Emily nastavljamo gledati Lily Collins, Gabriel je Lucas Bravo, Camille je Camille Razat, a Mindy je Ashley Park. Vraća se i Alfie kojega glumi Lucien Laviscount. Alfie i Emily prekinuli su, a što će biti s njima, donosi nam nova sezona s obzirom na to da se našao u ljubavnom četverokutu. Osim ovih (glavnih) likova, u seriji gledamo i Emilyne kolege s posla: šeficu Sylvie glumi Philippine Leroy-Beaulieu, kolegu Juliena Samuel Arnold, a Luca Bruno Gouery. Glumačkoj postavi pridružuje se i Camilleina partnerica Sofia, koju tumači Melia Kreiling. Tu je i poznati britanski glumac Rupert Everett, koji se našao u ulozi talijanskog poduzetnika Giorgia Barbiera. U Italiji Emily upoznaje i mladog i naočitog Rimljanina Marcella, kojeg je utjelovio talijanski glumac Eugenio Franceschini.

Rome, Photocall "A ruthless life" Pictured: Eugenio Franceschini /IPA/PIXSELL Foto: Camilla Morandi / IPA

Također, valja istaknuti da je snimanje završeno krajem svibnja, zbog pritiska vezanog uz pripremu za Olimpijske igre, a neki kadrovi snimani su i u Italiji. Podsjetimo da je snimanje ove serije izazvalo val nezadovoljstva lokalaca u Francuskoj, o čemu su izvještavali mnogi mediji. Naime, bijesni mještani ispisali su grafite po gradu, odnosno po mjestima na kojima se serija inače snimala. Ljutilo ih je što obožavatelji serije dolaze na lokacije snimanja te očekuju dojam i ponašanje stanovnika kao u seriji, a nakon što se to ne dogodi, odlaze razočarani. U povodu toga objavljen je i članak u francuskim dnevnim novinama Le Monde koji je nosio naslov "Oni misle da posjeduju susjedstvo. Emily u Parizu – invazivna susjeda". No ljutiti lokalci ipak nisu uspjeli zaustaviti snimanje, na sreću za brojne obožavatelje ove serije.

"Emily u Parizu" postala je hit tijekom pandemije, kada je oborila rekorde gledanosti na Netflixu, a ono što znamo jest da peta sezona serije još nije potvrđena. No autor serije Darren Star u jednom je intervjuu rekao da ima ideju za nju te bi volio da se nastavi.

