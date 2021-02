Ženio se pet puta, preživio je atentat, a milijunaš je postao zahvaljujući fotografijama gole Jackie Kennedy

Kontroverzni izdavač časopisa Hustler, Larry Flynt Jr., koji je koristio svoje pornografsko carstvo za pomicanje granica slobode govora, umro je u dobi od 78 godina u Los Angelesu.

Svjetska slava

Vijest je za Washington Post potvrdio njegov brat Jimmy, no nije naveo uzrok. Flynt je punih 50 godina bio jedno od najvažnijih imena u industriji zabave za odrasle, ali je svjetsku slavu stekao tek za vrijeme spora s američkim vlastima oko slobode izražavanja. Njegova životna priča poslužila je i kao predložak za hollywoodski film Miloša Formana “Narod protiv Larryja Flynta” (1996.) s Woodyjem Harrelsonom u glavnoj ulozi.

Rođen je kao Larry Claxton Flynt Jr. 1. studenoga 1942. u gradiću Lakevilleu kao prvo od troje djece. Početkom 1965. godine Flynt je ušteđevinom od samo 1800 dolara krenuo ostvarivati svoje snove. Prvo je kupio majčin bar u Daytonu, a zatim ga odmah iznajmio i kupio nova dva bara. Radio je 20 sati dnevno, a sljedeća stuba bila je otvaranje Hustler Cluba, prvog u Americi koji je imao gole hostese i plesačice. Već 1968. otvorio je istoimene klubove u Akronu, Clevelandu, Columbusu, Cincinnatiju i Toledu. Uskoro je svaki od tih klubova počeo jako dobro zarađivati, tako je 1972. godine krenuo s poznatim časopisom za odrasle Hustler. Zanimljivo je da je Hustler isprva bila publikacija na dvije crno-bijele stranice kojom je reklamirao svoje klubove. Nakon toga ga je proširio na 16, pa na 32 stranice, a nakon naftne krize 1973. odlučio je da Hustler pretvori u nacionalni magazin, kako bi se izvukao iz dugova. Kockao se i pogodio. Prvih nekoliko brojeva prošlo je nezapaženo, ali je potom časopis Hustler postao hit, pogotovo kada je potkraj 1974. prvi objavio fotografiju otvorene vulve. Flynt se tada morao boriti za svaki broj, budući da su ga čak i neki distributeri odbijali, smatrajući da je previše vulgaran. Flyntova prekretnica bila je broj s početka 1975. U njemu su objavljene fotografije gole Jacqueline Kennedy Onasis, koju je paparazzo snimio na odmoru 1971. Larry ih je kupio za 18.000 dolara, a taj broj Hustlera prodan je u samo nekoliko dana u čak milijun primjeraka. Flynt je preko noći postao milijunaš. No, život mu se promijenio 6. ožujka 1978. kada je na njega izvršen atentat. Preživio ga je, ali je ostao invalid, ovisan o tabletama za ublažavanje bolova. Bijeli supremacist Joseph Paul Franklin nekoliko je godina kasnije priznao da ga je upucao zbog fotografija iz Hustlera na kojima je prikazan seks između bijelca i crnkinje. Franklin za atentat na Flynta nikad nije odgovarao, no zato je osuđen na smrt zbog čak osam ubojstava tijekom dva desetljeća.

Burni brakovi

Larry Flynt ženio se pet puta. Imao je pet kćeri i sina, a najstariju kći Tonyu Flynt-Vegu razbaštinio je nakon što je postala aktivistica protiv pornografije. Tonya je čak tvrdila da ju je otac Larry seksualno napastovao kad je bila dijete, no on je to odbacio kazavši kako ima audiodokaz da ga je lažno optužila zbog novca.

Flynt je volio ljutiti svoje kritičare raznim ekshibicijama, poput nošenja pelene napravljene od američke zastave na sudu. Godinama se povlačio po sudovima, a najpoznatiji slučaj bila je tužba koju je protiv njega zbog klevete uložio Jerry Falwell, propovjednik s milijunima sljedbenika. Prvo je napao Flynta da svojim listom kvari mlade i potiče nasilje, na što je Flynt objavio članak o njemu u kojem je naveo da je Falwell izgubio nevinost spavajući s vlastitom majkom. Nakon toga ga je Falwell tužio sudu zbog klevete i dobio. Međutim, Flynt se žalio Vrhovnom sudu pozivajući se na prvi amandman ustava koji jamči slobodu govora i 1988. odnio pobjedu. “To što objavljujem pornografiju ne znači da me ne brinu socijalni problemi kakve svi mi imamo”, rekao je u jednom intervjuu. Flynt je podržavao demokrate a bio je veliki protivnik Donalda Trumpa. Tako je 2017. godine nudio čak 10 milijuna dolara nagrade onome tko mu donese dokaze koji će dovesti do opoziva tadašnjeg američkog predsjednika.

