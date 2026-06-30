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EMOTIVNA OBJAVA

Tuga u obitelji srpske glumice koju obožavaju Hrvati: 'U svakom sljedećem životu - biram tebe i naći ću te'

Anđelka Stević Žugić
Foto: Instagram
1/11
VL
Autor
Vecernji.hr
30.06.2026.
u 19:49

Neka te anđeli čuvaju, a ti pjevuši...", napisala je Anđelka u oproštaju od pokojnog oca uz uspomene koje je odlučila podijeliti. Objava prikazuje niz intimnih obiteljskih trenutaka, od nježnog zagrljaja na zajedničkom selfiju, preko snimki s proslave 40. rođendana gdje se otac igra s unukom, do opuštenih trenutaka u restoranu.

Srpska glumica Anđelka Stević Žugić  podijelila je s javnošću tužnu vijest o smrti svoga oca Predraga Stevića. Učinila je to emotivnom objavom na Instagramu, koja se sastoji od niza fotografija i videozapisa koji svjedoče o njihovoj bliskosti i ljubavi.

"Moj anđeo čuvar. Moj ponos. Moj najbolji čovjek na svijetu. U svakom sljedećem životu - biram tebe i naći ću te. Neka te anđeli čuvaju, a ti pjevuši...", napisala je glumica uz uspomene koje je odlučila podijeliti. Objava prikazuje niz intimnih obiteljskih trenutaka, od nježnog zagrljaja na zajedničkom selfiju, preko snimki s proslave 40. rođendana gdje se otac igra s unukom, do opuštenih trenutaka u restoranu.

Vijest o smrti oca zatekla je Anđelku, koju regionalna publika najbolje pamti po ulozi u kultnoj seriji "Andrija i Anđelka", tijekom obiteljskog odmora u Parizu s mužem Markom i sinom Jakšom. Tragičnu vijest prvi je objavio njezin brat Bojan, koji je obavijestio javnost da će se posljednji ispraćaj održati u srijedu, 1. srpnja, na Starom groblju u Požarevcu. Anđelkina objava, očekivano, izazvala je lavinu reakcija. Brojni prijatelji, kolege i pratitelji izrazili su joj sućut i uputili riječi podrške u komentarima.

Podsjetimo, Anđelka je prije dva mjeseca gostovala u HRT-ovj emisiji "Nedjeljom u 2" voditelja Aleksandra Stankovića. Tijekom razgovora dotakli su se brojnih tema, uključujući monodramu "Što me opet snađe" s elementima iz Anđelkinog privatnog života, a koje progovara kroz lik Jovanke. Naime, predstava se dotiče života nakon razvoda. - Ima li života nakon razvoda - direktno je upitao Stanković gošću. - Bože, vidite li vi mene? Nikad slađe, nikad mlađe. Naučila sam da zapravo sa distance gledano ništa što nam se događa nije tako strašno - potvrdno je odgovorila Stević Žugić. 

U najavi emisije glumica je progovorila o tome kako je javnost percipira. - Ima ljudi kojima se ne sviđam sigurno, i to vidim isto nekad, kad netko kad prođem kao bude u stilu 'o ne'. Ali dobro, nisu me upoznali još uvijek - priznala je Anđelka. Glavni razlog negativnih komentara leži u njezinom privatnom životu. Naime, nakon što se 2021. razvela poslije deset godina braka, ušla je u vezu i kasnije brak s bliskim prijateljem svog bivšeg supruga. Ta je odluka izazvala lavinu osuđujućih komentara, a glumica je doživljavala i neugodnosti poput dobacivanja na ulici.

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Anđelka Stević Žugić
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Ključne riječi
showbiz Anđelka Stević Žugić

Komentara 1

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Avatar Tombstone
Tombstone
19:58 30.06.2026.

Nema srpske glumice koju Hrvati obozavaju.

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