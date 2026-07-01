Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 20
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
evo gdje ljetuje

FOTO Nuša iz 'Gospodina Savršenog' stigla u Hrvatsku i pokazala zavidnu figuru u bikiniju

Foto: RTL
1/13
VL
Autor
Vecernji.hr
01.07.2026.
u 07:00

Nuša se javila na Instagram Storyju te objavila fotografiju u bikiniju i otkrila da uživa u Umagu

Nušu Šebjanič upoznali smo u showu "Gospodin Savršeni", a nakon što nije uspjela naći ljubav u emisiji odselila je u Dubai. No, za svoju destinaciju za odmor odabrala je Hrvatsku. Nuša se javila na Instagram Storyju te objavila fotografiju u bikiniju i otkrila da uživa u Umagu.

Foto: Instagram screenshot

Nuša je gledateljima na ovim prostorima već dobro poznato lice. Prije nego što je zakoračila u luksuznu vilu i krenula u lov na "Savršenog", slovenska publika pratila ju je u popularnom realityju 'Farma Slovenija'. Tamo je pokazala da se ne boji teškog rada, gumenih čizama ni seoskih poslova, no brzo je postalo jasno da je njezina osobnost stvorena za velike ekrane.

Podsjetimo, Nuša je nedavno slovensku adresu zamijenila onom u Dubaiju, a njezine objave na društvenim mrežama potvrđuju da uživa u luksuznom novom poglavlju života. Posebnu pozornost privukla je njezina najnovija fotografija snimljena u poznatoj areni u Dubaiju.

Ariana Kopljar studentica je digitalnog marketinga i jedna od uspješnijih hrvatskih manekenki, a svojim stavovima i ponašanjem ruši predrasude o svijetu modelinga
1/16

Na objavljenim fotografijama pozira s puno samopouzdanja, odjevena u bijelu majicu i prozirne čipkaste hlače. Uz pitanje "Je li ovdje vruće ili sam to samo ja?", jasno je dala do znanja da se izvrsno snalazi u novoj sredini. Domaća publika pamti je kao jednu od najistaknutijih sudionica pete sezone 'Gospodina Savršenog', u kojoj se natjecala za naklonost Karla Godeca. Njezin boravak u showu obilježili su iskrenost i brojni konflikti, a pažnju je privukla i priznanjem o poljupcu koji se dogodio daleko od očiju javnosti. Premda ju je Karlo izbacio u polufinalu, Nuša ističe kako je sudjelovanje u realityju na nju ostavilo snažan dojam: "Sigurno mi je 'Gospodin Savršeni' više upisan na kožu".

Početkom svibnja 2026. godine, putem Instagrama je obavijestila pratitelje da je kupila kartu u jednom smjeru za Dubai, ostavivši rodnu Sloveniju iza sebe. "Svaki dan učim nešto novo o sebi, o onome tko sam i što želim biti", poručila je Nuša.

FOTO Maja i Šime puno su zajedno putovali, a ovako su izgledali u danima najveće ljubavne sreće
1/79

Ključne riječi
Nuša Šebjanič showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!