FOTO Nuša iz 'Gospodina Savršenog' stigla u Hrvatsku i pokazala zavidnu figuru u bikiniju

Nušu Šebjanič upoznali smo u showu "Gospodin Savršeni", a nakon što nije uspjela naći ljubav u emisiji odselila je u Dubai. No, za svoju destinaciju za odmor odabrala je Hrvatsku. Nuša se javila na Instagram Storyju te objavila fotografiju u bikiniju i otkrila da uživa u Umagu.

Foto: Instagram screenshot

Nuša je gledateljima na ovim prostorima već dobro poznato lice. Prije nego što je zakoračila u luksuznu vilu i krenula u lov na "Savršenog", slovenska publika pratila ju je u popularnom realityju 'Farma Slovenija'. Tamo je pokazala da se ne boji teškog rada, gumenih čizama ni seoskih poslova, no brzo je postalo jasno da je njezina osobnost stvorena za velike ekrane.

Podsjetimo, Nuša je nedavno slovensku adresu zamijenila onom u Dubaiju, a njezine objave na društvenim mrežama potvrđuju da uživa u luksuznom novom poglavlju života. Posebnu pozornost privukla je njezina najnovija fotografija snimljena u poznatoj areni u Dubaiju.

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Na objavljenim fotografijama pozira s puno samopouzdanja, odjevena u bijelu majicu i prozirne čipkaste hlače. Uz pitanje "Je li ovdje vruće ili sam to samo ja?", jasno je dala do znanja da se izvrsno snalazi u novoj sredini. Domaća publika pamti je kao jednu od najistaknutijih sudionica pete sezone 'Gospodina Savršenog', u kojoj se natjecala za naklonost Karla Godeca. Njezin boravak u showu obilježili su iskrenost i brojni konflikti, a pažnju je privukla i priznanjem o poljupcu koji se dogodio daleko od očiju javnosti. Premda ju je Karlo izbacio u polufinalu, Nuša ističe kako je sudjelovanje u realityju na nju ostavilo snažan dojam: "Sigurno mi je 'Gospodin Savršeni' više upisan na kožu".

Početkom svibnja 2026. godine, putem Instagrama je obavijestila pratitelje da je kupila kartu u jednom smjeru za Dubai, ostavivši rodnu Sloveniju iza sebe. "Svaki dan učim nešto novo o sebi, o onome tko sam i što želim biti", poručila je Nuša.