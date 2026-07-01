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U 75. GODINI

Preminuo je autor Trumpove omiljene pjesme, borio se s teškom bolešću

Foto: SDB/ZOJ
1/6
VL
Autor
Vecernji.hr
01.07.2026.
u 11:21

Posljednjih godina, Willis i Village People ponovno su dospjeli u središte pozornosti zbog neočekivanog obožavatelja - Donalda Trumpa. Pjesma "Y.M.C.A." postala je zaštitni znak njegovih političkih skupova

Victor Willis, osnivač i originalni pjevač legendarne grupe Village People, preminuo je u 75. godini, piše Sky News. Vijest o smrti potvrdio je bend na društvenim mrežama, navodeći da je Willis preminuo 30. lipnja nakon "kratke i agresivne bolesti". Isto je objavila i njegova supruga Karen Huff-Willis, zamolivši za privatnost u teškim trenucima.

Willis, rođen u Dallasu, bio je ključna figura disco scene kasnih 70-ih, a kao policajac u kostimiranoj grupi otpjevao je i supotpisao bezvremenske hitove poput "Y.M.C.A.", "Macho Man" i "In the Navy". Njegov glas postao je sinonim za energiju i euforiju tog razdoblja, a pjesme su nadrasle žanr i postale globalni kulturni fenomeni.

Iako je grupu napustio na vrhuncu slave 1980. godine, Willisov utjecaj je ostao neizbrisiv. Nakon odlaska uslijedile su godine osobnih borbi, uključujući ovisnost i probleme sa zakonom, no pjevač se uspio vratiti. Kroz dugogodišnje pravne bitke uspio je povratiti značajan dio autorskih prava na pjesme koje je stvorio, osiguravši si financijsku stabilnost. U bend se vratio 2017. godine, preuzevši ponovno ulogu frontmena i jedinog preostalog originalnog člana te je s novom postavom nastavio s međunarodnim turnejama.

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Posljednjih godina, Willis i Village People ponovno su dospjeli u središte pozornosti zbog neočekivanog obožavatelja - Donalda Trumpa. Pjesma "Y.M.C.A." postala je zaštitni znak njegovih političkih skupova. Willis je isprva tražio da Trump prestane koristiti njihovu glazbu, no kasnije je promijenio stav, priznavši da su financijske koristi od novostečene popularnosti pjesme bile goleme. Otvoreno je zahvalio Trumpu što je odabrao njegovu pjesmu, a bend je čak nastupio na jednom od predinauguracijskih skupova. Unatoč reputaciji pjesme kao LGBTQ+ himne, Willis je to  demantirao, tvrdeći da se radi o pjesmi o zabavnim aktivnostima u kršćanskoj udruzi za mlade.
*dijelom uz pomoć AI
Ključne riječi
glazbenik smrt YMCA Victor Willis showbiz

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