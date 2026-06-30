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TRENUTAK NEPAŽNJE

Zvijezda Netflixa ozlijedila se u nesreći u vlastitom bazenu, sigurnosna kamera snimila je bolan trenutak

Foto: Profimedia
1/3
VL
Autor
Vecernji.hr
30.06.2026.
u 22:30

Šaljite preporuke za dobre knjige i serije jer će oporavak trajati tjednima, poručila je glumica Ruby Rose

Zvijezda Netflixove serije "Orange Is the New Black", glumica Ruby Rose završila je u bolnici s dva slomljena rebra nakon nesreće u vlastitom bazenu. Ruby Rose doživjela je neobičnu nezgodu kada je pala u svoj bazen te je zbog ozljeda hitno prevezena u bolnicu. Cijeli incident zabilježila je njezina sigurnosna kamera, a snimku je Ruby podijelila na Instagramu. Na snimci se vidi kako glumica čisti bazen i hoda uz njegov rub, no u jednom trenutku gubi ravnotežu i pada u vodu. Budući da je bila potpuno odjevena, tijekom pada tijelom je snažno udarila u zid od opeke uz bazen.

„Počivala u miru moja rebra, kao i ostatak mog ljeta. Slomljena su, i to više njih“, napisala je uz objavljenu snimku. U šali je dodala: „Pravac bolnica, bez zaustavljanja i bez 200 dolara.“ Ruby, koju na društvenim mrežama prati više od 19 milijuna ljudi, potom je na Threadsu otkrila dodatne pojedinosti o nesreći. „Jednog trenutka ovdje razgovaram s vama, a već sljedećeg sam u bolnici s dva slomljena rebra. Kakav vraški ponedjeljak“, napisala je. Priznala je i da je zbog ozljeda neko vrijeme neće biti moguće vidjeti u javnosti.

„Upravo sam slomila dva rebra nakon što sam unatrag pala u vlastiti bazen. Ne biste me mogli platiti da sada obučem grudnjak, a kamoli da ustanem. Šaljite preporuke za dobre knjige i serije jer će oporavak trajati tjednima“, poručila je. Glumica se prisjetila i teške ozljede koju je zadobila 2019. godine tijekom snimanja serije Batwoman. Izvodeći zahtjevnu scenu, ozlijedila je vrat i leđa te je morala na hitnu operaciju. Godinu dana poslije napustila je seriju nakon samo jedne sezone, tvrdeći da su producenti odlučili prekinuti suradnju s njom. U ulozi Batwoman kasnije ju je zamijenila Wallis Day.

Ivana Knoll u Torontu
Ključne riječi
showbiz bolnica pad bazen Ruby Rose

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