FOTO Brojne poznate osobe uživale na Elle Beauty Awards 2026.
Kao i svake godine, hrvatsko izdanje magazina Elle, najpoznatijeg lifestyle magazina na svijetu, proglasilo je najbolje iz svijeta ljepote u protekloj godini. U čak 10 kategorija te 44 podkategorije, nagrade Elle Style Awards 2026 dobili su najkvalitetniji beauty proizvodi, a sve se odvijalo u prekrasnom ambijentu RougeMarin Parka, uz više od 400 uzvanika, odličnu atmosferu i vrhunsku gastronomsku ponudu.
Upravo u jednoj takvoj savršenoj ljetnoj kulisi redakcija magazina i web portala Elle.hr okupila je vodeća lica domaće modne, beauty i društvene scene kako bi proslavio dva velika ljetna događaja: proglašenje pobjednika prestižnih Elle Beauty Awards 2026 i ekskluzivnu premijeru novog, ljetnog broja posvećenog prijateljstvu koji je od četvrtka, 2. srpnja 2025. na svim kioscima.
Ljepota je mnogo više od trenda; ona je rezultat znanja, istraživanja, vrhunskih sastojaka, promišljenog dizajna i proizvoda koji svakodnevnu rutinu pretvaraju u poseban ritual. Upravo takvu kvalitetu, koja jamči provjerenost, učinkovitost i inspirira svojim inovacijama promiče hrvatsko izdanje Ellea te su posljednjih tjedana čitateljice i čitatelji portala Elle.hr imali priliku glasati za svoje favorite među brojnim beauty proizvodima koji su ih osvojili kvalitetom i rezultatima.
U lipnju 2026. godine svoje je glasove dalo 25 članova žirija te čak 354.372 čitatelja, potvrđujući koliko je hrvatska beauty zajednica angažirana i koliko povjerenja poklanja proizvodima koji doista čine razliku. U svakoj kategoriji tako su dodijeljene dvije nagrade: Elle Beauty Award po izboru čitateljica i Elle Beauty Award po izboru stručnog žirija.