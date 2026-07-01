VIDEO Zgodna djevojka Dine Drpića javila se njegovoj bivšoj supruzi Nives Celzijus, evo što joj je poručila

Spisateljica, pjevačica i influencerica, 44-godišnja Nives Celzijus na društvenoj mreži Instagram objavila je zanimljiv video kako zalijeva voće i povrće. Naime, njezin bivši suprug, umirovljeni nogometaš Dino Drpić otputovao je sa svojom djevojkom Ines Katarinom Sušom te je zamolio svoju bivšu suprugu da se pobrine o njegovim biljkama dok ga nema. "Evo da pokažem ljudima čime se Drpić bavi u posljednje vrijeme. Evo, uzgaja krastavce, malo salate. Ovdje vidimo paradajzić, a tu su i jagodice", govorila je u kameru Nives te je čak ubrala jednu jagodu te ju pojela. "On je na moru i delegirao je da brinem o biljkama. A vidim da će mi već prigovarati za ovo žutilo na rajčicama", istaknula je simpatično Nives te je naposljetku i zalila biljke.

Potom joj se u komentarima ispod videa javila i Dinova emotivna partnerica, Ines koja je prokomentirala: "Kad smo otišli rajčice se još nisu crvenile. Tako da lijepo brinete o bašti... Bravo", napisala je Ines koju je inače Nives ekskluzivno i po prvi put prokomentirala u našoj emisiji "Show na kvadrat".

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Bivši supružnici žive u istoj kući, samo u odvojenim stanovima, no svaki dan su zajedno. – Nismo odvojeni, mi smo gotovo uvijek zajedno, osim ako smo na putu ili je on sa svojom djevojkom. Super funkcionira, naravno kad boraviš s nekim puno vremena ima nekih nesuglasica, ali meni je on i dandanas i dalje jedan od najboljih prijatelja, i dalje ga neizmjerno volim – ispričala nam je Nives.

Dodala je i kako se slaže s njegovom novom partnericom. – Nisam dobra s njegovom djevojkom, znamo se iz viđenja, nismo se dobro upoznale. Ona je, kao prvo, predivna osoba, koliko sam uspjela zaključiti iz njegovih priča, također super je s mojom djecom, pogotovo Taishom, što jako cijenim. A drugo, znate kako je zgodna, bolesno lijepa, kao Monica Bellucci – priznala je bez zadrške Nives i pokazala kako žena ženi nije vuk.