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FOTO Mare iz 'Života na vagi' podijelila emotivne trenutke s hodočašća u Međugorju: 'Mir, mir i samo mir'

Foto: RTL
1/3
VL
Autor
Vecernji.hr
01.07.2026.
u 18:04

Opisala ga je kao "mjesto mira, molitve i posebne milosti, gdje srce pronalazi spokoj, a duša snagu i nadu za dalje"

Marija Bartulović iz 'Života na vagi' nakon showa ostala je vrlo aktivna na društvenim mrežama gdje se redovito javlja, a sada je otkrila da je u društvu svog zaručnika Ivana posjetila Brdo ukazanja. Fotografije i poruka koju je objavila otkrivaju duboku duhovnu važnost ovog putovanja za par, koje se odvilo na vrlo znakovit datum. "Otišli smo na jedno od najljepših mjesta koje postoji, Međugorje i Brdo ukazanja", započela je svoju objavu. Opisala ga je kao "mjesto mira, molitve i posebne milosti, gdje srce pronalazi spokoj, a duša snagu i nadu za dalje". Serija fotografija prikazuje nju i zaručnika nasmijane ispred prepoznatljivog Gospinog kipa, ali i impresivne prizore golemog mnoštva hodočasnika okupljenih u zajedničkoj molitvi. Za Mariju i Ivana ovo mjesto ima i dodatnu, duboko osobnu važnost. Naime, par se početkom 2026. godine zaručio upravo u Međugorju. "Zahvalni smo na ovom blagoslovljenom trenutku i svim molitvama koje smo ponijeli sa sobom", dodala je, završivši porukom "Mir, mir i samo mir".

Podsjetimo, Marija je nedavno otvoreno progovorila o svom putu nakon showa, od zdravstvenog napretka do planova za budućnost s Ivanom. Otkrila je kako njezina borba za zdravlje ide u pravom smjeru te da su kilogrami u stalnom padu, što joj daje vjetar u leđa. Iako ima još posla, Marija je optimistična: "Zadovoljna sam dosadašnjim napretkom i vjerujem da ću uz trud i disciplinu uspjeti ostvariti cilj", poručila je u razgovoru za RTL.hr , dodavši kako joj je želja skinuti još dvadesetak kilograma.

Nedavne zaruke opisuje kao jedan od najljepših trenutaka u životu, ističući kako ju je preplavila snaga emocija. "Najviše me iznenadila snaga emocija u tom trenutku i koliko jedan mali trenutak može značiti tako mnogo", priznaje Marija, kojoj će taj osjećaj zajedništva zauvijek ostati u srcu. Par je već počeo planirati i vjenčanje, a vizija im je jasna, žele toplu i intimnu atmosferu. "Više naginjemo prema intimnijem slavlju, okruženi najbližim ljudima, jer nam je važnije zajedništvo i emocija nego velika gužva", objašnjava. Priznaje da uz veliko uzbuđenje osjeća i malu tremu jer je riječ o velikom životnom koraku.

Kada je riječ o prehrani, Marija je usvojila zdravije navike i zavoljela laganije obroke, no iskreno priznaje da se nekih užitaka ne odriče. "Zdravije navike jesu postale dio svakodnevice, ali dobra janjetina je i dalje nešto posebno", kaže kroz smijeh, napominjući kako je ključ u balansu i umjerenosti.

Njezin zaručnik Ivan osvojio ju je dobrotom i iskrenošću, a uz njega se osjeća potpuno sigurno. "Uz njega mogu biti svoja, osjećati se voljeno i prihvaćeno, i to je ono što mi najviše znači", ističe Marija. Danas njihova svakodnevica izgleda mirno, a nakon pritiska koji donosi reality show, posvetili su se jedno drugome. "Nakon showa nam je bilo važno maknuti se od pritiska i očekivanja drugih te graditi odnos svojim tempom", zaključila je, naglasivši kako su kroz zajednički život i međusobnu podršku postali još povezaniji.

Legendarni Faruk podijelio je snažnu poruku: Vodio je bitku za zdravlje, a evo kako danas izgleda
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Ključne riječi
Marija Bartulović RTL život na vagi showbiz

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