FOTO Zvijezda Baywatcha uživa na Jadranu! Stigla luksuznom jahtom čiju je unutrašnjost i pokazala

Američka manekenka i glumica Brooks Nader iskoristila je pauzu od snimanja novog "Baywatcha" za odmor na hrvatskoj obali, a trenutačno uživa u Dubrovniku. Iako na Instagramu nije izravno otkrila lokaciju, iz objavljenih fotografija jasno je gdje se nalazi jer je na fotografijama posebnu pozornost posvetila ulicama i katedrali sv. Vlaha. Brooks je razgledavala povijesnu jezgru grada, a dodatnu pozornost privukli su i kadrovi luksuznog prijevoznog sredstva kojim je stigla u Hrvatsku.

Foto: Instagram screenshot

Nader je u Dubrovnik doputovala jahtom, a na društvenim mrežama pokazala je i unutrašnjost plovila te pogled na more uz jutarnje buđenje. Nije poznato gdje će nastaviti svoje putovanje te planira li se zadržati u Hrvatskoj ili ne.



Foto: Instagram screenshot

Inače, Brooks je američka manekenka, reality zvijezda i influencerica rođena u Louisiani. Široj javnosti postala je poznata nakon što je pobijedila na natječaju Sports Illustrated Swimsuit Search, a ubrzo zatim počela se redovito pojavljivati u jednom od najpoznatijih svjetskih sportskih modnih izdanja. Kroz godine je izgradila status jedne od prepoznatljivijih američkih modela, a uz manekensku karijeru pojavljuje se i u televizijskim projektima te reality formatima koji prate njezin privatni i profesionalni život.

Brooks je dobila i jednu od glavnih uloga u novom nastavku serije "Baywatch" koji priprema Fox, a čija se premijera očekuje u sezoni 2026./2027. U seriji glumi lik Selene, zapovjednice spasilačkog tima na plaži Zuma, a projekt je zamišljen kao moderno oživljavanje kultne televizijske serije koja je obilježila devedesete.

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Dodajmo da je Brooks i sama ranije otvoreno govorila o svojim estetskim korekcijama, uključujući brojne injekcije, filere i operaciju nosa, a jednom se prilikom čak našalila na vlastiti račun rekavši da zbog zahvata na nosu nalikuje Michaelu Jacksonu. Uz to, otkrila je da posjeduje set zubnih ljuskica vrijedan oko 50.000 dolara, a isprobala je i tretman lososovom spermom te botoks za podizanje vrata, uz opasku da zbog tih procedura oko Božića redovito podsjeća na Freddyja Kruegera. Manekenka priznala je i korištenje GLP-1 lijekova za mršavljenje. Navela je kako nije očajavala kada joj je rečeno da mora smršavjeti zbog modelinga, već je to prihvatila kao poslovnu činjenicu.