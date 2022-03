Zelenski o svojoj djeci: 'Oni znaju da se dobri ljudi moraju žrtvovati, ne moram im to objašnjavati'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski (44) rekao je da želi da njegova djeca budu svjesna žrtve koju su prinijeli njihovi sugrađani od početka ruske invazije.

- Moja djeca sigurno znaju što se događa, a ja ne znam je li to dobro ili loše - ispričao je za CNN.

- Nisam im ništa objašnjavao. Rekli su mi: 'Tata, u Ukrajini bjesni rat.' U našem domu imamo slobodu govora kao i u cijeloj zemlji. Oni znaju za što se borimo, oni sve to razumiju. Znaju da se dobri ljudi moraju žrtvovati, ne moram im to objašnjavati - dodao je.

Naime, ubrzo nakon početka ruske invazije Zelenski je rekao da je on "meta broj jedan", a njegova obitelj "meta broj dva“. Iako su mu mnoge države nudile pomoć kod evakuacije, on je to odbio.

- Moja djeca su jako ponosna na Ukrajinu. Oni vjeruju u našu pobjedu, vjeruju da će dobro pobijediti - zaključio je Zelenski i dodao kako svojoj djeci ne brani da prate vijesti o ratu.

Inače, predsjednik i njegova supruga Olena imaju kćer Aleksandru (18) i sina Kirila (9). Predsjednik je nedavno ispričao i da od početka rata jedino na što se može fokusirati je posao te da rijetko viđa svoju obitelj. Dodajmo da su Zelenski i njegova supruga u braku od 2003. godine, a zaljubili su se i prohodali na fakultetu.

Zajedno imaju produkcijsku kuću Studio Kvartal-95 koja je proizvodila filmove, televizijske serije, a organizirali su i koncerte. Bračni par zajedno je radio i na emisiji političke satire 'Sluga naroda' koja je Volodimiru donijela pobjedu na izborima.

