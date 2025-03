Zbog ovog detalja pratitelji Meghan Markle smatraju da ne zna kuhati: 'Od nje bismo trebali učiti?'

Nova Netflixova serija Meghan Markle, "With Love, Meghan", izazvala je lavinu komentara, no ne hvale svi vojvotkinjine kulinarske sposobnosti. Dok serija teži prikazati Meghanine recepte, savjete i trikove za organiziranje druženja, mnogi su gledatelji izrazili sumnju u njezinu vještinu u kuhinji, a posebno su se osvrnuli na njezino rukovanje nožem.

Društvene mreže preplavile su kritike na račun Meghaninog načina držanja noža. Brojni korisnici platforme X (bivši Twitter), kao i Reddita, istaknuli su neobičan položaj njezine ruke, s kažiprstom položenim duž gornjeg dijela oštrice. Ovakav način držanja noža, prema riječima stručnjaka, nije ispravan i može dovesti do umora i smanjene kontrole.

Why is Meghan Markle holding the knife like that. This woman hasn’t cooked much has she? #AsEverMeghan #MeghanMarkleIsAThief pic.twitter.com/WL5kqorjwH