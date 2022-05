Zbog jednog pitanja Potjera postala hit u srpskim medijima: 'Tragač pogriješio, lovac skočio'

HRT-ov poznati kviz Potjera gleda se i van granica Hrvatske. Dokazuju to i tekstovi osvanuli danas na srpskim portalima koji se osvrću upravo na jučerašnje izdanje kviza. Naime, u njemu je jedno od pitanja bilo vezano za Konstraktu, aktualnu srpsku predstavnicu na Euroviziji, a glasilo je: 'Što Konstrakta nema?'.

Ponuđeni odgovori su bili - karta, knjižica i svjedodžba, a natjecatelj Ante ostao je pomalo zbunjen kad je na ploči ugledao pitanje. Na kraju je odgovorio 'svjedodžba' i fulao točan odgovor koji je glasio 'knjižica' jer Konstrakta u pjesmi s kojom ide na Euroviziju spominje zdravstvenu iskaznicu koju, kako je i sama priznala u pjesmi, nema.

Foto: HRT

U ulozi lovkinje našla se Morana Zibar koja je odmah ponudila točan odgovor, a potom i objasnila da je veliki fan Konstrakte.

- Ja sam potpuno zaluđena Konstraktom, obožavam te, Konstrakta, ako ovo gledaš, iako znam da imaš pametnija posla, sad će Eurosong na kojem ćeš pobijediti - kazala je Morana, a njezina je izjava odmah prenesena u srpskim medijima. Na jednom od najposjećenijih portala, srpskom Blicu osvanuo je naslov: "KONSTRAKTA ZAVRŠILA NA HRVATSKOJ TELEVIZIJI U POTJERI Tragač dao pogrešan odgovor, lovac skočio: 'Ona će pobijediti na Eurosongu'".

Foto: HRT

Konstrakta i njezina pjesma 'In corpore sano' provukli su veliku pozornost odmah nakon pobjede na srpskom izboru za pjesmu Eurovizije, a zanimljivo je i to da će se Konstrakta, pravog imena Ana Đurić, na pozornici naći u obući koja se proizvodi u Hrvatskoj. Riječ je o borosanama u bijeloj boji s otvorenim prstima na vrhu i niskom platformom. Inače, one se proizvode isključivo u Hrvatskoj, a proizvodi ih Borovo.

Podsjetimo, srpska predstavnica na ovogodišnjoj Euroviziji u Torinu za pravoslavni je Uskrs ponovno dospjela u fokus javnosti načinom na koji je čestitala. Naime, umjetnica se fotografirala pored uskršnje dekoracije koju je postavila na stol u obliku slova Z, a upravo su to neki shvatili kao provokaciju jer je slovo Z postalo nepoželjno diljem Europe od početka rata u Ukrajini jer su tim slovom označena ruska vozila u Ukrajini pa je to mnoge dovelo do zaključka da Konstrakta podržava rusku agresiju. Na te je optužbe odgovorila sarkastično, pišući da vjeruje u neke teorije zavjere poput toga da je zemlja ravna ploča, da je reper Tupac živ i slično.

Foto: Screenshot Instagram

