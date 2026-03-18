Marjan priznao da mu je supruga pomogla s desertom, ali ekipa mu to nije zamjerila

Pripremu je započeo predjelom nazvanim 'Ferguson', a riječ je bila o slanim rolicama. Povezao je 5 kora jajetom i spekao a onda dodao namaz i zarolao u rolice. Zatim je pripremao glavno jelo, lazanje sa svježom, domaćom tjesteninom, koju je zamijesila njegova supruga Nives a on ga je razvaljao i složio u lazanje. „Mislim da bi supruga bila ponosna da vidi kako pazim na detalje“, rekao je Marjan. „Nisam dobar baš sa slasticama i kolačima, ali tu je moja Nives koja mi je pomogla s pripremom deserta“, iskreno je rekao Marjan. „Ovo izgleda kao kirbaj neki na selu, svega po malo, bit će zabavno“, komentirao je Marin gledajući sve sastojke, a Marjan najavio: „Ma bit će ovo super, neće ovo biti večera za pet, bit će za deset.“

Vesela ekipa pjevajući je stigla svom domaćinu koji je izašao i dočekao goste sa sviračima pa su odmah na početku zasvirali i zapjevali. „Ovo obožavam, mogla bi tu biti cijelu noć“, zadovoljno je komentirala Snežana. „Što se mene tiče, možemo ovdje i ostati“, zadovoljno je komentirao Mladen, a Željka rekla: „Marjan je napravio fantastičan doček, tamburaši su bili odlični.“

Ekipa se zatim popela gore i smjestila za stol. Predjelo Mladena nije impresioniralo jer je smatrao da nedostaje soli i papra, ali zato je Snežana bila oduševljena i rekla: „Okusi fenomenalni, sve se jedno s drugim slaže i sljubi.“ Glavno jelo stiglo je pred goste i lazanje su se svidjele ekipi, pogotovo gostima, a Željki se posebno svidjela domaća tjestenina u lazanjama. „Marjane svaka ti čast, vratio si mi ljubav u lazanje“, rekao je Marin, a Mladen ipak nije bio oduševljen i komentirao je kako mu je sir težak. Nakon glavnog jela Marjan je zamolio Željku i Snežanu da mu pomognu s desertom. „To što mu je supruga pomogla s desertom neće utjecati na moju ocjenu“, rekla je Željka. „Tko god da je radio tortu, torta je prekrasna i svaka mu čast, nema veze što mu je žena pomagala“, rekao je Mladen. „Torta je bila jako lagana, ukusna, ne preslatka“, zaključila je Željka.

Nakon večere Marjan je zamolio goste da mu se za uspomenu potpišu na nogometnu loptu, a on je zatim podijelio svojim gostima poklone s domaćim slavonskim proizvodima. Preostalo je ocijeniti večeru. „Nisam baš nešto prezadovoljan“, komentirao je Mladen i dao domaćinu sedam. „Hrana je danas bila najbolja od svih večeri“, zadovoljno je komentirala Snežana, koja je domaćici, kao i Marin, dala maksimalnih deset, a Željka devet bodova jer joj je predjelo bilo prezačinjeno i preslano. Za atmosferu je dobio deset od Marina, devet od Željke i Snežane te osam od Mladena, koji je rekao: „Atmosfera je bila dobra, mogla je biti još i bolja, ali nešto mi je malo falilo osam.“ Sutra je ekipa kod Marina, a kako će se provesti – ne propustite doznati u novoj epizodi 'Večere za 5' od 17.50 na RTL-u. Epizode su dostupne i na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.