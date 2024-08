Zbog farmera Ante odjenula je i vjenčanicu, a sad se vraća u 'Ljubav je na selu

Ove jeseni gledatelji RTL-a ponovno će moći uživati u omiljenoj 'Ljubav je na selu', i to čak 17. sezoni showa! Novih 11 farmera pokušat će pronaći svoju ljubavnu sreću, a ljubavna pisma su im napisale i neke poznate dame... Jedna od njih je i 53-godišnja Milena Lutz iz Stuttgarta, koja ondje živi već više od 30 godina. Porijeklom je iz Dubrovnika, a djetinjstvo je provela s bakom i djedom u Hercegovini te je vrlo emotivno vezana za te krajeve. Milena je gledateljima dobro poznata iz prošle, 16. sezone kad je bila na farmi Ante Munitića.

„Dala sam otkaz u firmi i ponijela sve u svoja tri kofera. Sigurna sam da sam ta koju tražiš... Anti pripadaju zadnje stranice moje knjige“, samouvjereno je poručila tada Milena svom farmeru, spremna preseliti se na Pelješac. Britka na jeziku, sarkastična i svoja, farmeru Anti od prve je sekunde dala do znanja da ga planira osvojiti, često ga ostavljajući bez teksta, a u jednoj epizodi čak je odjenula i vjenčanicu. No iako je dala sve od sebe, on je na kraju na romantično putovanje ipak odveo Klaru Perko. Nedugo nakon završetka snimanja 16. sezone, Milena je priznala da je pronašla ljubav, i to jednim Dalmatincem, no sada je ponovno slobodna i spremna za novu romantičnu potragu u kojoj opet 'lovi' farmera!

Njezin muškarac iz snova je, ističe, sportski tip s bradom, između 50 i 60 godina, obrazovan, vrijedan, druželjubiv, aktivan. Milena za sebe kaže da je direktna, otvorena, spontana, empatična, perfekcionistica koja puno analizira. „Ponosna, snažna, domaćica, majka, borbena... Puno epiteta muževnih u liku jedne žene“, opisuje. Svestrana kandidatkinja može se pohvaliti brojnim hobijima, među kojima su planinarenje, pisanje poezije, slikanje, ali i joga, bioenergija i meditacija. „Vjerujem da, prvo, ako si sam sa sobom izbalansiran i sretan s onim što imaš, a ne onim što želiš, tada može i to što očekuješ doći. Osjećam se kao neki magnet koji treba približiti nekoga. Taj netko može biti sada i u Africi, ali magnet radi“, ističe Milena pa dodaje:

„Zavođenje muškaraca ovisi i o tempu što želimo ostvariti. Koliko traje tempo zavođenja, toliko će trajati taj smisao ako ga osvojimo. Ja vjerujem u neke procese koji se moraju dogoditi između ljudi, ne samo vizualno neka privlačnost, nego mislim da treba upaliti intelektualni nivo“. Kad je riječ o seoskim poslovima, Milena se ne boji zasukati rukave, a voljela bi, kaže, musti krave jer nikada nije dosad imala priliku. A kojem je farmeru pisala osebujna Milena, hoće li biti jednako direktna i čime će ovaj put zabavljati gledatelje, pokazat će nova sezona omiljene 'Ljubav je na selu', ove jeseni na RTL-u!

