VIDEO Dugogodišnji HRT-ov novinar potpuno pokisao nakon meča Donne Vekić: 'Na radiju se to ne vidi'

Iza nas je još jedan uspješan dan na Olimpijskim igrama u Parizu. Naime, najbolja hrvatska tenisačica Donna Vekić osigurala je Hrvatskoj još jednu medalju te u subotnjem finalu može biti najmanje srebrna. Kraj meča obilježio je jaki pljusak koji se nadvio nad francuskom metropolom, a izbjeći ga nije uspio novinar Drugog programa Hrvatskog radija Krešimir Gotlin.

Facebook profil Hrvatskog radija jutros je objavio video na kojem možemo vidjeti pokislog Gotlu, kako odmilja zovu dugogodišnjeg kolegu, dok se u zoni za novinare priprema intervjuirati novopečenu olimpijsku medaljašicu. - Na radiju se to ništa ne vidi Donna Vekić sinoć je uživo bila u programu HR2 s našim pokislim Gotlom koji se upravo javlja u jutarnji program - napisali su u opisu iznad snimka. Kako bi dočarao razmjere sinoćnjeg nevremena, Gotlin je otkrio da je pretrčao samo deset metara i završio potpuno mokar. Kolege su ga promatrali u čudu, dok je on provjeravao ispravnost svoje opreme prije nego što će intervjuirati Donnu. Video možete pogledati na poveznici ispod.

Pratitelji u komentarima pružili su podršku omiljenom novinaru: - "Samo hrabro, dalje od kože ne ide...", "I pazi da ne nazebeš...", "Jel' oprema suha?", "Bude dobro, nabaci osmijeh" - komentirali su.

Inače, Gotlin je nedavno objavio putovanje kroz svoja iskustva na ''okruglih'' 10 olimpijskih smotri s kojih je Krešimir izvještavao u posljednja dva desetljeća... - Naša je generacija u drugoj polovici dvadesetog stoljeća gledala mahom američke filmove u kojima su bogati Amerikanci putovali svijetom, odsjedali u finim hotelima, a mi smo o tome mogli samo sanjati. I barem na taj način, dok svijet još nije bio globalno selo, zaviriti u neki daleki kutak ove naše prekrasne plavo-zelene kugle. Mogao sam samo maštati o tome da bi se i meni jednoga dana moglo nešto tako i ostvariti - počeo je u uvodu.

- Da ja putujem, pišem putopis, a netko tko nije imao mogućnost toliko putovati, zahvaljujući mojim pisanim tragovima, barem na ovaj način može zaviriti u neko od mojih, nadam se, zanimljivih odredišta. No, za početak malo objašnjenje kako se to sve dogodilo. Odnosno tko je ili što zaslužno za činjenicu da za taj putopis imam i materijala. Imao sam, naime, sreću dospjeti na Hrvatski radio i to u redakciju koja prati sport - nastavio je.

- Kao što je poznato, sportaši puno putuju, a za njima onda i novinari koji imaju zadaću izvijestiti javnost o njihovim rezultatima. Nađe se, naravno, vremena i vidjeti ponešto od svih tih silnih gradova, većine kontinenata. Posebice ako se radi o duljim putovanjima kao što su Olimpijske igre. Upravo zato tema je ovog putopisa taj najveći sportski događaj, točnije mojih deset putovanja na njega. I ne, neću nabrajati rezultate, jer to se radi u nekim drugim formama i za neke druge potrebe. Mi ćemo ovdje putovati od Atene, preko Torina, za Peking, pa onda malo do Vancouvera, nakon toga u London, Sochi, Rio de Janeiro, Pyeongchang, Tokio i opet Peking. Vežite se, polijećemo. Zapravo, baš i ne - a sve dogodovštine možete pročitati na poveznici iznad.

Podsjetimo, Hrvatska tenisačica Donna Vekić (28) plasirala se u finale olimpijskog turnira u Parizu koji se igra na terenima Roland Garrosa te tako osigurala najmanje srebrnu medalju, ona je u polufinalu uvjerljivo sa 6-4, 6-0 svladala Slovakinju Annu Karolinu Schmiedlovu za sat i pet minuta igre.

Iako je prošlu večer igrača tri sata i tek nakon velike drame u četvrtfinalu svladala Ukrajinku Martu Kostjuk, Vekić je niti 24 sata kasnije bila potpuno spremna i usredotočena te bez šanse ostavila nedoraslu suparnicu Schmiedlovu.

