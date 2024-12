Završila romantična putovanja parova, Ilona skinula zaručnički prsten: 'Dobio si tri prilike, sve tri si zeznuo'

Oboje su zaključili da će ostati prijatelji. „Nisam očekivao taj ishod, ali poštujem odluku. Da mogu mijenjati, promijenio bih svoj karakter i pristup prema Anamariji“, kazao je, no i dalje je ona mrvica nade u njemu postojala.

Toni i Valentina uživali su u vožnji brodom, priznavši da jedno drugo mijenjaju. „Kaže da sam ga dosta promijenila, da je postao bolji, da sam probudila tu neku romantiku u njemu, što je izgubio“, kazala je Valentina. U Gorskom kotaru Milena je prema Ivi potpuno promijenila ploču i neprestano mu zamjerala što je pokazivao naklonost prema drugim kandidatkinjama na svojoj farmi, a nju zapostavljao. „S Tamarom, ta slaba muškost, nekako sam se zaljubio u nju. Kasnije sam shvatio da je to bila kriva moja odluka. S Katicom nije nikad postojala šansa, ali za Tamaru priznajem. Bilo mi je stvarno neugodno to što mi se događalo u blizini tebe. Muškost“, otkrio je Ivo.

„Prestani se igrati sa ženama, svi mi imamo dušu i srce“, poručila mu je Milena. U Sarajevu, Ruža i Ilija posljednji su put prošetali Baščaršijom, a ona je i dalje odbijala bilo kakav razgovor o njihovoj zajedničkoj budućnosti, dok se farmer i dalje nadao. Zlatka je, pak, zanimalo zašto se Antonija prijavila za njega ako se ne vidi s njim u vezi. „Zato što si bio dobar i fin, a sad nisi više, pokvario si se, kao naranča koja truli“, kazala mu je. Zlatko ju je ponovno zvao u jacuzzi, no Antonija nije htjela ni čuti.

Ilona i Ivica uživali su u noćnom kupanju na bazenu, a on nije mogao skinuti pogled s nje pa ju je pokušao impresionirati i svojim plivanjem. „Ako me želi impresionirati svojim tijelom, onda na njemu treba i poraditi. Malen je nekako, sitan je! Ja izgledam veće od njega!“ poručila je Ilona pa pristala na masažu stopala. Ivica je za svoju dragu imao još jedno iznenađenje, romantičnu večeru u sobi, no Ilona nije bila previše impresionirana jer nije sam kuhao. Uz to, napisao joj je i pismo u kojem se iskazao sve svoje osjećaje prema njoj.

„Ne znam bih li mogao podnijeti da te ikada izgubim, a kamoli da te neka zamijeni jer ovakvo savršenstvo kakvo imaš ti, događa se jedanput u životu“, stajalo je između ostalog. Ilona nije mogla sakriti svoje čuđenje i smijeh, otkrivši da je i nakon zaruka otkrila da se dopisivao s bivšim djevojkama: „Problem je što ne znam mogu li prijeći preko stvari koje si napravio, ne samo s Klarom... To je bio samo test. Veći je problem poslije što je bilo. Poruke koje sam našla u tvom telefonu s drugim curama.“

„Kad sam s nekim u vezi, to ne postoji za mene“, kleo se Ivica, „I ti si mene u jednom trenutku povrijedila. Došao sam jednom kod tebe u Zagreb, ti si spavala. Došao sam kod tebe, pogledao kroz prozor i imao sam što vidjeti.“ „To što me optužio da me našao u krevetu s drugim muškarcem, to je bio moj bratić. Jako dobro zna koliko bratića imam, preko dvadeset“, branila se Ilona, no Ivica je smatrao da je ona puno gore zgriješila. „Dobio si tri prilike, sve tri si zeznuo. Neću ti dati četvrtu priliku, dosta mi je“, poručila je.

Tatjana i Željko nisu se odvajali jedno od drugog, a došli su i na temu svadbe. Oboje su zaključili da žele crkveno vjenčanje, uz najbliže ljude, a nakon toga možda čak na nekoliko godina preseliti u Irsku. O prstenu su pričali i Toni i Valentina koji su priznali da im je predivno skupa i ne žele se odvajati jedno od drugoga. „Nadam se da ćemo uspjeti tu našu daljinu pobijediti, znaš da sam ja dosta ljubomorna“, kazala je Valentina, „Onaj prsten što si ga sinoć gledao, hoćeš li ga kupiti? Jeftini su, nisu skupi! Zaručnički prsten neće biti bižuterija, nešto od Kineza!“ „Kad se ti preseliš, onda ja znam da je to to i onda kupujem prsten“, poručio je Toni.

„A ja se neću preseliti dok ne budem zaručena“, kontrirala je Valentina. Jutro nakon rasprave, Ilona i Ivica pakirali su svoje stvari, a njega je zanimalo kako bi ona opisala njihov odnos i na čemu su. „Prstena više nema, skinula sam ga, to sve govori“, poručila je Ilona, sigurna da je ispravno odlučila. „Dala mi je do znanja da ćemo probati, da idemo korak po korak“, bio je optimističan ipak Ivica, „Mislim da ona mene ne može toliko odbijati koliko ja mogu ići za njom, pratiti je i posvetiti joj se. Ona će s vremenom shvatiti da smo jedno za drugo.“ „Šanse nema“, zaključila je Ilona, „Drag mi je, ali za nešto više s moje strane neće biti prostora.“

U Sarajevu, Ruža je Iliji dala do znanja da će biti samo prijatelji te da ima puno mana preko kojih ona ne može prijeći: „Drugi put više sreće!“ „Strpljen-spašen. Ja ću čekati, možda se nekad predomisliš!“ poručio je, „Kako ništa, a poljupci padaju! Tko tu koga laže!“ Nakon novih saznanja, Milena se sve više udaljavala od Ive i smatrala je da mora poraditi na svom karakteru. „Ne nuditi ništa a tražiti i ići tako s cvijeta na cvijet, e pa ne može“, poručila je, „Niti sam ja zaljubljena u njega, niti je on u mene.“ Oboje su zaključili da će zasad ostati samo dobri prijatelji, no Ivo je priznao: „Sve mi je to skupa teško palo.“ Završno okupljanje svih parova počinje već u ponedjeljak od 21.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i na platformi Voyo, 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

