Johnny je dobio tužbu za klevetu protiv bivše supruge, mora mu platiti 15 mil. dolara!

Nakon 23 dana saslušanja, svjedoka i dokaza, sudska trakavica između bivših supružnika, glumca Johnnyja Deppa (58) i glumice Amber Heard (36) je završila. Johnny je dobio tužbu!

Porota je jednoglasnom presudom odlučila u korist Johnnyja Deppa. Odlučili su da je Amber klevetala Deppa i da mu bivša supruga mora platiti 15 milijuna dolara. Slavila je i Amber kojoj Johnny mora platiti 2 milijuna dolara jer ju je njegov odvjetnik oklevetao kada je njene optužbe za zlostavljanje nazvao lažnima.

Odvjetnički timovi su u petak pred sudom u Virginiji izrekli završne argumente kako bi uvjerili u obranu svojih stranaka, a sada je porota donijela presudu. Porota je morala vijećati ne samo o tome je li bilo nasilja u braku, već i o tome je li člankom koji je napisala, Amber oklevetala Deppa .

Depp nije bio prisutan na izricanju presude zbog ranije dogovorenih radnih obaveza, već je sve pratio iz Velike Britanije. Heard se pojavila.

Johnny je, inače, tužio bivšu supruga za klevetu i tražio 50 milijuna dolara. Odlučio je to učiniti zbog članka iz 2018. koji je napisala za The Washington Post. U njemu je sebe opisala kao 'javnu osobu koja predstavlja obiteljsko zlostavljanje'. Glumac nije imenovan u tom članku, no tvrdi da ga je to svejedno koštalo unosnih glumačkih uloga. S druge strane Amber je podnijela protutužbu za 100 milijuna dolara.

Johnny i Amber upoznali su se 2009. godine. Vjenčali su se 2015. godine, a brak je trajao samo godinu dana. Ovo suđenje traje još od travnja, a porotnici su saslušali više od 100 sati svjedočenja. Čuli su nekoliko svjedoka s obje strane, a u toj ulozi našli su se i glumac i glumica.

Sudski spor između holivudskih zvijezda postao je tema rasprave na društvenim mrežama, a od samog početka raspravljalo se o krivici i nevinosti nekad skladnog para. Čitavo suđenje bilo je dostupno na internetu, te su ga pratili i mnogi koje inače ne zanimaju teme o ljudima iz svijeta showbusiness. Javnost je već odabrala svoje strane, jako puno ljudi podržava glumca a Amber je u svom izlaganju rekla kako redovito dobiva stotine prijetnji smrću.

''Tisuće od početka suđenja. Ljudi se rugaju mom svjedočenju o napadu. Nadam se da nitko neće moći prolaziti nešto slično", dodala je. "Samo želim da me Johnny pusti na miru", rekla je Heard. Sukob Heard i Deppa traje već godinama, a ni nakon završetka suđenja ovaj slučaj neće biti završen budući da se radi o javnim osoba i obiteljskom nasilju, a takvi slučajevi često imaju veliki društveni učinak.

