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FANOVI U EKSTAZI

Ovo su čekali milijuni! Taylor Swift objavila vijest o kojoj bruji cijeli internet: 'Oduvijek sam sanjala'

The New York Knicks Face The Cleveland Cavaliers in The Eastern Conference Finals Game 3
Foto: AARON JOSEFCZYK/NEWSCOM
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VL
Autor
Vecernji.hr
07.06.2026.
u 23:00

Potvrda je uslijedila nakon višetjedne kampanje zagonetnih tragova koja je pokrenula lavinu teorija na društvenim mrežama. Pjevačica je u ponedjeljak otkrila da će njezina nova pjesma, nazvana "I Knew It, I Knew You", biti objavljena 5. lipnja

Nakon tjedana zagonetnih tragova i nagađanja, američka pop zvijezda Taylor Swift potvrdila je da je ostvarila svoj san iz djetinjstva. Napisala je originalnu pjesmu za peti nastavak kultnog animiranog serijala "Priča o igračkama".

Pjevačica je u ponedjeljak otkrila da će njezina nova pjesma, nazvana "I Knew It, I Knew You", biti objavljena 5. lipnja. Naći će se na službenom soundtracku za film čija je premijera zakazana za 19. lipnja. U objavi za svojih 273 milijuna pratitelja, 36-godišnja Swift poručila je fanovima da su bili u pravu. - Oduvijek sam sanjala o pisanju za ovaj film - priznala je, ističući da obožava franšizu od svoje pete godine. Pjesma se opisuje i kao njezin povratak country korijenima.

Potvrda je uslijedila nakon višetjedne kampanje zagonetnih tragova koja je pokrenula lavinu teorija na društvenim mrežama. Sve je započelo pojavom misterioznih plakata u metropolama poput Chicaga, Londona i Los Angelesa. Na prepoznatljivoj nebeskoplavoj pozadini s 13 bijelih oblaka, motivu iz filma, stajali su samo inicijali "TS". Fanovi su odmah povezali inicijale i simboliku broja 13, zaštitnog znaka pjevačice, s mogućom suradnjom.

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Nagađanja je dodatno potaknuo i sam Pixar objavom na Instagramu, gdje popularni lik kaubojke Jessie pleše ispred jednog od plakata. Opis videa, "Pokrete smišlja u hodu", obožavatelji su odmah prepoznali kao referencu na stih iz njezinog hita "Shake It Off" iz 2014. godine, što je bio siguran znak da su na pravom tragu i prije službene potvrde glazbenice.

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*dijelom uz pomoć AI
Ključne riječi
Taylor Swift Pixar animirani film pjesma Toy story showbiz

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