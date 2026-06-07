OKO, umjetnica prepoznatljiva po svom specifičnom stilu i hibridnim likovima koji su istovremeno ljudski i životinjski

Postoje umjetnici čiji rad prepoznate na prvi pogled, ali i oni čiji vas rad natjera da zastanete i tek nakon nekoliko trenutaka shvatite zašto vas toliko privlači. Marina Mesar pripada objema kategorijama. Njezini radovi već godinama imaju prepoznatljiv vizualni rukopis, a upravo takva je bila i izložba "Čuvari tišine - suvremene basne", u Galeriji Kovačić Macolić u Varaždinu. Izložba je okupila i starije i nove radove te donijela presjek njezina slikarskog opusa kakav do sada nije bio predstavljen na jednom mjestu. Posjetitelji su imali priliku vidjeti radove iz privatnih kolekcija, ali i potpuno nove slike nastale posebno za ovu priliku.