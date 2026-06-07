Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 122
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026
#Vatreni
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
davor bruketa piše za večernji:

OKO, umjetnica prepoznatljiva po svom specifičnom stilu i hibridnim likovima koji su istovremeno ljudski i životinjski

Autor
Davor Bruketa
07.06.2026.
u 19:00

Marina je jedna je od najistaknutijih hrvatskih suvremenih umjetnica koja djeluje u raznim disciplinama, od slikarstva, crteža i ilustracija do murala i javnih intervencija. Njezin rad karakteriziraju nadrealni prizori u kojima se ljudske figure stapaju s elementima životinja i fantastike

Postoje umjetnici čiji rad prepoznate na prvi pogled, ali i oni čiji vas rad natjera da zastanete i tek nakon nekoliko trenutaka shvatite zašto vas toliko privlači. Marina Mesar pripada objema kategorijama. Njezini radovi već godinama imaju prepoznatljiv vizualni rukopis, a upravo takva je bila i izložba "Čuvari tišine - suvremene basne", u Galeriji Kovačić Macolić u Varaždinu. Izložba je okupila i starije i nove radove te donijela presjek njezina slikarskog opusa kakav do sada nije bio predstavljen na jednom mjestu. Posjetitelji su imali priliku vidjeti radove iz privatnih kolekcija, ali i potpuno nove slike nastale posebno za ovu priliku.

Ključne riječi
Marina Mesar Davor Bruketa dizajn showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!