Nina Violić o vezi s Filipom Šovagovićem: 'On nije sa mnom razgovarao tjedan dana'

Nina Violić i Filip Šovagović prestali su skrivati svoju vezu 2019. godine, ali kada je vijest o vezi odjeknula u medijima kao bomba, njihova romansa iznenadila je i njima bliske prijatelje.

Iako rijetko u javnosti govori o svojoj vezi Nina je to sada i potvrdila. Priznala je kako ne zna s kojim bi joj frajerom na kugli zemaljskoj bilo zabavnije nego s njim.

- S Filipom je sve ringišpil. Kad je radio muziku za "Baci se na pod", u dva momenta sam ga htjela golim rukama zadaviti, a on sa mnom nije razgovarao tjedan dana kad smo radili njegovu predstavu "Žena popularnog pokojnika". Ali, evo, preživjeli smo. Ne znam stvarno s kojim bi mi frajerom na kugli zemaljskoj bilo zabavnije nego s njim - rekla je za Gloriju.

Violić je i nama otkrila neke detalje o vezi.

- Bili smo se dogovorili da nećemo govoriti u javnosti o našoj vezi i na taj način smo se sačuvali dvije godine, onda me je zeznuo jer je pred premijeru svoje predstave “Zagreb 2020” dao intervju u kojem je sve izblebetao i onda me sprdao da je njegov intervju čitaniji od mog. Ali to je možda novo normalno da frajeri pričaju o ljubavi, a frajerice o poslu. - rekla nam je tada Nina.

Podsjetimo, njihovi poznanici i prijatelji na početku nisu vjerovali nagađanjima kako je par zajedno i tvrdili su da su karakterno previše različiti da bi bili skupa, ali u njihovu slučaju pokazalo se opet kako se različitosti privlače.