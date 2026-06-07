FOTO Aleksandra Prijović pokazala torbicu vrijednu desetke tisuća eura, u minijaturnoj haljini istaknula figuru

Jedna od najvećih regionalnih glazbenih zvijezda, Aleksandra Prijović, ponovno je potvrdila status ponajbolje odjevene osobe na sceni. Pjevačica je bila gošća na proslavi rođendana sina kolege Uroša Živkovića, a za tu prigodu nosila je kratku crnu haljinu A-kroja s bogatim cvjetnim aplikacijama te prozirnim detaljima na dekolteu i ramenima.
Jedna od najvećih regionalnih glazbenih zvijezda, Aleksandra Prijović, ponovno je potvrdila status ponajbolje odjevene osobe na sceni. Pjevačica je bila gošća na proslavi rođendana sina kolege Uroša Živkovića, a za tu prigodu nosila je kratku crnu haljinu A-kroja s bogatim cvjetnim aplikacijama te prozirnim detaljima na dekolteu i ramenima.
Foto: M.M.
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Decentna, ali efektna kreacija istaknula je njezinu vitku figuru, o kojoj mediji često pišu, a brojni komentatori slažu se kako je pjevačica u odličnoj formi. Cjelokupan dojam zaokružila je klasičnim crnim sandalama na vezanje, raspuštenom kosom i s nenametljivim make-upom.
Decentna, ali efektna kreacija istaknula je njezinu vitku figuru, o kojoj mediji često pišu, a brojni komentatori slažu se kako je pjevačica u odličnoj formi. Cjelokupan dojam zaokružila je klasičnim crnim sandalama na vezanje, raspuštenom kosom i s nenametljivim make-upom.
Foto: M.M.
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Ipak, poseban detalj koji nije promaknuo modnim znalcima bila je njezina luksuzna crna torbica. Riječ je o skupocjenom Hermesovom modelu, čija se vrijednost procjenjuje na desetke tisuća eura.
Ipak, poseban detalj koji nije promaknuo modnim znalcima bila je njezina luksuzna crna torbica. Riječ je o skupocjenom Hermesovom modelu, čija se vrijednost procjenjuje na desetke tisuća eura.
Foto: M.M.
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Ovaj modni odabir samo je potvrdio njezin status zvijezde koja, osim po rasprodanim arenama i glazbenim hitovima, pažnju privlači i besprijekornim stilom.
Ovaj modni odabir samo je potvrdio njezin status zvijezde koja, osim po rasprodanim arenama i glazbenim hitovima, pažnju privlači i besprijekornim stilom.
Foto: M.M.
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Iako se posljednjih mjeseci, nakon rođenja kćeri Arije, rjeđe pojavljuje na javnim događanjima jer je posvećena obitelji, svaki njezin izlazak u javnost izaziva golemu pozornost.
Iako se posljednjih mjeseci, nakon rođenja kćeri Arije, rjeđe pojavljuje na javnim događanjima jer je posvećena obitelji, svaki njezin izlazak u javnost izaziva golemu pozornost.
Foto: M.M.
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Foto: M.M.
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Foto: M.M.
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Foto: M.M.
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Foto: M.M.
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Foto: M.M.
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Foto: M.M.
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Foto: M.M.
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Foto: Antonio Ahel/ATAImages
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Foto: Antonio Ahel/ATAImages
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Foto: Antonio Ahel/ATAImages
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Foto: Kosta Katic
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Foto: Kosta Katic
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Foto: Antonio Ahel
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Foto: Emica Elvedji / PIXSELL
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Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL
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Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL
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Foto: Antonio Ahel
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Foto: Antonio Ahel
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