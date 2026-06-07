FOTO Aleksandra Prijović pokazala torbicu vrijednu desetke tisuća eura, u minijaturnoj haljini istaknula figuru
Jedna od najvećih regionalnih glazbenih zvijezda, Aleksandra Prijović, ponovno je potvrdila status ponajbolje odjevene osobe na sceni. Pjevačica je bila gošća na proslavi rođendana sina kolege Uroša Živkovića, a za tu prigodu nosila je kratku crnu haljinu A-kroja s bogatim cvjetnim aplikacijama te prozirnim detaljima na dekolteu i ramenima.
Decentna, ali efektna kreacija istaknula je njezinu vitku figuru, o kojoj mediji često pišu, a brojni komentatori slažu se kako je pjevačica u odličnoj formi. Cjelokupan dojam zaokružila je klasičnim crnim sandalama na vezanje, raspuštenom kosom i s nenametljivim make-upom.