Zaručnik Ane iz Big Brothera pretukao mladića u Bjelovaru

Ante Stari (26), zaručnik Ane Marković, stanarke Big Brother kuće, s prijateljima je u Bjelovaru proteklog vikenda sudjelovao u tučnjavi u kojoj je teško pretučen Stjepan Jurić (20). Video tučnjave objavljen je na 24 sata.

- Došao sam iz Njemačke s obitelji provesti blagdane i proslaviti sestrin rođendan, a na kraju se sve pretvorilo u noćnu moru - rekao je Jurić za 24 sata. Mladić leži na odjelu traumatologije bjelovarske Opće bolnice, a kako je rekao, Starog i njegove prijatelje ne poznaje. te je večeri izašao u kafić u centru Bjelovara.

- Kad smo se zaputili prema izlazu, jedan od njih podmetnuo mi je nogu i gotovo sam pao. Okrenuo sam se prema njemu upitavši ga u čemu je problem, a on se odmah počeo naguravati. Prijatelji su ga počeli odmicati od mene, a mene su prijatelji izveli van. Mislio sam da je sve gotovo i da je došlo do nekog nesporazuma. Međutim, Ivan Marek, za kojeg sam tek kasnije saznao kako se zove, također je izašao, zaletio se prema meni i udario me šakom u glavu – rekao je Stjepan za 24 sata.

Tada se u tučnjavu umiješao Ante Stari, koji je Stjepana počeo brutalno udarati na podu, sve dok nije došla policija. Jurić ima napuknuće jagodične kosti, kosti sinusa, rasječen nos te potres i nagnječenje mozga, a i jedno oko mu je zatvoreno.

- Sudjelovao sam u tučnjavi, ali nemojte to pisati. Ana zbog toga neće osvojiti nagradu - izjavio je Ante Stari, koji je dao iskaz u bjelovarskoj policiji.