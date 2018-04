Ana-Marijin prijatelj: Ako se Bojanove igrice nastave, ona će se ohladiti

Ana-Marija Brdek i Bojan Mrđenović postali su ljubavni par u Big Brother kući. Velikogoričanka od početka ulaska u kuću gaji simpatije prema 34-godišnjem Bojanu.

Njihov odnos varira od velike ljubavi do teških riječi, a za RTL su njima bliski ljudi komentirali njihov odnos. Bojanov brat Rodoljub

kaže kako je Ana-Marija zgodna i pametna cura i tip je djevojke koja bi se svidjela Bojanu.

- Iskreno sumnjam da će on nešto previše u kući raditi, eksponirati se ili raditi show. No tko zna, bit će što bude. Da su vani, ne znam bi li on njoj sam prišao, ali da su se našli u nekom zajedničkom društvu gdje bi se upoznali, najnormalnije, vjerojatno bi bila ista reakcija - kaže Rodoljub.

Ana-Marijin prijatelj Vedran kaže kako se njegova prijateljica zaljubila u Bojana i zaključuje kako je i prije bila u sličnim vezama i brzo je iz njih izašla. - Ako se ljubavne igrice nastave, smatram da će se Ana-Marija prije ohladiti nego što će se Bojan zagrijati Ona ne skriva osjećaje niti ih se ustručava pokazati, pa mislim da je sad sve zbilja na Bojanu -kaže Vedran.

Hoće li se ljubav ovog para nastaviti i kad se kamere isključe i kad ne budu u izolaciji Rodoljub kaže:

- Ostat će u kontaktu oni sigurno, pogotovo izvan kuće i bez kamera, ali nitko ne može znati u što će to prerasti.