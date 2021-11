Žanamari ima odgovor svim trenerima koji su joj savjetovali da ne trenira svaki dan

Pjevačica Žanamari Perčić vježbanje ne propušta i iako su joj mnogi treneri savjetovali kako bi bilo dobro da u tjednu ima dva dana odmora, ona ih ne sluša.

- Danas doduše ne mogu stati na noge jer sam preforsirala gluteus 😳 Skrpat ću se ja do večeras i odraditi makar 45 minuta kardio. Svim trenerima koji me upozoravaju u inbox da moram napraviti pauzu bar dva dana tjedno, poručujem da ih razumijem, ALI! Oni ne znaju moj mozak. Mnogi fitness savjeti drže vodu, ali najbitnije je naći što vama funkcionira! Radije treniram svaki dan umjerenije nego da se uništim pa pet dana nisam za ništa. Najvažniji je kontinuitet i ne odustati! Nije važno što misle ljudi oko vas o vašoj tehnici i tempu. Ljudi će uvijek imati mišljenja, ali morate jako filtrirati čijem mišljenju zaista vjerujete. Ja u potpunosti vjerujem napretku i samo napretku! S oprezom ću probati sugestije ljudi kojima vjerujem, ali ako ocijenim da ne pašu mom tijelu i mom napretku, ne filozofiram puno nego se vratim starim dobrim dosadnim old school treninzima. Nećete me vidjeti da izmišljam neke vratolomije od vježbi samo jer će biti zanimljive Instagramu. Od lajkova ne raste guza! Nego od čučnja i proteina! 🤣💪🏼 - poručila je pjevačica.

Ni period kada su u lockdownu bile zatvorene teretane nisu spriječile pjevačicu u treniranju, samo ih je tada prilagodila kućnoj varijanti, ali treniranje u dvorani sa spravama joj je puno draže i jedva je dočekala ponovno otvaranje dvorana kako bi održavala svoju fit formu.

