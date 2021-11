Bio je zavodnik kojeg su žene obožavale, a sada je sve iznenadio: Jedva da pomiče lice i teško mu se nasmijati

Glumac Dennis Quaid (67) gostovao je u emisiji Ellen DeGeneres gdje se prisjetio zajedničkih uspomena i suradnji, a pokazao je i novi izgled koji je iznenadio obožavatelje.

U nekoliko snimaka koje su objavljene na društvenim mrežama može se vidjeti kako Dennis jedva pomiče lice i smije se, a brojni obožavatelji zaključili su da je to zasigurno očigledna posljedica estetskih zahvata kojima nije odolio nekad veliki zavodnik kojeg su obožavale žene diljem svijeta.

Osim bogate glumačke karijere, Dennis je ljubio i brojne ljepotice, a slovio je kao veliki zavodnik. Pred oltar je stao čak četiri puta, a njegova posljednja odabranica je 39 godina mlađa studentica Laura Savoie s kojom se vjenčao prošle godine na intimnoj ceremoniji u Santa Barbari, a zaprosio ju je tijekom romantičnog putovanja na Havaje.

Par se upoznao 2019. godine na jednom poslovnom događaju. Glumac je otkrio kako voli njezin karakter, inteligenciju, svjetonazor i ljepotu, a oboje su rekli kako je to bila ljubav na prvi pogled.

Dennis je od 1978. do 1983. godine bio u braku sa S.P.J- Soles, a tri godine nakon vjenčao se s Meg Ryan koja mu je rodila sina Jacka, no razveli su se 2000. godine. Potom je od 2004. do 2018. godine bio u braku s Kimberly Buffington s kojom ima blizance koje im je rodila surogat majka, a prije sadašnje supruge ljubio je 33 godine mlađu Santu Auzinu.