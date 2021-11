Marko Grubnić objavio golišave fotke nakon treninga i tuširanja, komentari ne staju: 'Apolon'

Stilist Marko Grubnić već godinama uveseljava pratitelje na društvenim mrežama svojim modnim kombinacijama, no ponekad ih iznenadi i golišavim fotkama. Dogodilo se to i nedavno kada se slikao nakon treninga i tuširanja. Pozirao je u donjem rublju, ali i pokriven samo ručnikom.

"Radost tuširanja nakon tjelovježbe, neprocjenjivo", napisao je Marko uz fotografije. Brzo je skupio preko tisuću lajkova na nizali su se i komplimenti.

"Apolon", "Jako zgodan", "Macane", pisali su mu pratitelji.

Marko nam je, inače, nedavno u intrevjuu otkrio kako mu je najveća želja postati otac.

– Moja najveća želja u životu jest da postanem tata, vjerujem da će tada moj život dobiti potpuni smisao. U Hrvatskoj je koliko sam čuo to zaista težak i poseban proces za koji ja osobno nemam ni hrabrosti ni volje... – iskreno nam priča stilist, no dodaje da će svakako učiniti sve da se to dogodi i otkriva da radi na tome. – Ali ne u Hrvatskoj... Živimo u 21 stoljeću, cijeli svijet nam je na dlanu i apsolutno je sve moguće, a kada netko nešto jako želi, nađe i način – kaže Grubnić kojemu je prošlo ljeto bilo jedno od najljepših. Naime, u lipnju se zaručio, a svoju sreću nije mogao sakriti stoga je prekrasne fotografije podijelio s pratiteljima. Međutim, kaže da je vijest u javnost izašla protiv njegove volje.

– Prošle godine gradom je kružila privatna snimka nekih pijanaca koji su sebi bili bitni jer su neovlašteno nakon mojih zaruka ušli u prostor u kojem sam se zaručio i sve to snimali i slali prijateljima. Smatram to povredom svoje intime. Jedino ja odlučujem kada ću i kako predstaviti stvari vezane za svoj život. Ako uopće to želim – priča nam. Tada je shvatio i sebi obećao jednu stvar, a to je da se više nikada neće tako osjećati pa ono što mu je važno ne želi obavljati u Hrvatskoj kako znatiželjnima ne bi dao priliku da mu upropaste velike stvari. Nakon toga je ipak objavio zaruke, ali ga je iskustvo naučilo da za vjenčanje ne želi takav pritisak javnosti, stoga detalje o tom velikom danu ipak više ne želi otkrivati. – Bilo mi je dosta sa zarukama. Uostalom, tko kaže da ja već nisam oženjen muškarac?!? – zaključio je razgovor zagonetno.

