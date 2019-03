'Zamisli' je pravi izbor za krenuti u neko moje novo putovanje!'

Manuelu Svorcan, talentiranu glazbenicu i glumicu zarazne energije i osmijeha imali smo prilike gledati i slušati u devet mjuzikala, nekoliko predstava i filmova u kojima je zapažene uspjehe ostvarila u filmu 'Nitko nije savršen' redateljice Barbare Vekarić, koji je ujedno nagrađen prestižnom nagradom Coven festivala u San Franciscu za najbolji internacionalni film, a na KUKI festivalu for Children and Youth u Berlinu dobio je nominaciju za najbolji kratkometražni film.

Osim za glumu, Manuela živi za pjesmu i ples, a iako joj ovo nije prva pjesma kojom se predstavlja u glazbenom svijetu – 'Zamisli' je njezina prva autorska pjesma čija glazba i riječi donose spoj odnosa, raspoloženja i događaja koji su se dogodili ili se događaju, a kako i sama kaže, svaki autor ima neku svoju nit vodilju kako bi se pjesma mogla istinski osjetiti.

[video: 29966 / ]

- Pisala sam za nju tekst kojii se jednostavno dogodio čim sam čula melodiju. Producent Silvio Pasarić i ja dugo smo radili na njoj i čekali onu pravu za prvi singl. Cijela je priča istinitija, osobnija, pjesma je prožeta mojim osjećajima i događajima, onim nečim što te u konačnici nekad u životu obilježi. Pjesma je ljubavne tematike, neke lekcije moraju postojati u životu i sve te to na nekin način jača i gradi. Sve u svemu, zahvalna sam svakoj osobi koja me na neki način kroz život obilježila i mislim da je 'Zamisli' pravi izbor za krenuti u neko moje novo putovanje!“, rekla je Manuela o pjesmi koja izlazi u izdaju Dallas Records / Sipa Music.

Cijelu je priču uokvirio i ekranizirao redatelj Luka Sepčić u produkciji SESTRICA, a Manueli se u spotu pridružio i poznati glumac Slavko Sobin.

- Snimanje je prošlo izvrsno. Okupila sam najbolje ljude, energija je bila divna - svi smo se i više nego zabavili i mislim da smo napravili jako dobar posao. Ono što me najviše veseli je moj partner u spotu, glumac Slavko Sobin, koji mi je privatno i prijatelj i imamo odličnu energiju, a on je svoj dio posla obavio i više nego profesionalno, iako je nama to sve ličilo na nekakvu igru“, kaže Manuela.

Glazbu i aranžman potpisuju Silvio Pasarić i Domagoj Perišić, a produkciju potpisuje Silvio Pasarić (Sipa Music).