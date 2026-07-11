U biologiji i modernoj psihologiji za ljude se često kaže da su audiovizualna bića jer najviše informacija primaju upravo preko osjetila vida i sluha. Upravo zato u novinarskoj profesiji važan alat sportskih komentatora je glas. Onaj Ede Pezzija, ikone hrvatskog sportskog novinarstva, postao je zvučna kulisa najvećih sportskih uspjeha Hrvatske i Dalmacije, a njegova karijera neraskidivo je vezana uz splitski sport, ponajprije Hajduk. Iako će Bili za Edu zauvijek biti prva ljubav, on je obilježio i zlatnu eru splitske košarke s kraja 80-ih i početka 90-ih godina prošlog stoljeća. Kroz gotovo šest desetljeća prijenosa legendarnih utakmica iz kultnih arena, putovanja svijetom i susreta s domaćim i stranim velikanima, u sjećanju radijskog reportera skupilo se pravo bogatstvo anegdota. Neke od dosad neispričanih priča, kako glasi naslov Pezzijeve posljednje knjige, prošli smo u najnovijem razgovoru.
LEGENDA HRVATSKOG NOVINARSTVA
Zvone Boban u Hajduku bio je gotova stvar, Tuđmana sam naljutio jednim pitanjem, a Goran je broj jedan
U drugom dijelu velikog razgovora za Večernji list, doajen hrvatskog sportskog novinarstva Edo Pezzi govori o putovanjima s Hajdukom, zlatnim godinama Jugoplastike i legendarnom dočeku Gorana Ivaniševića u Splitu
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