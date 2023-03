Kralj Charles nema milosti, zbog njegova poteza Meghan i Harry gube dom u Velikoj Britaniji

Princ Harry i Meghan Markle mogli bi ostati bez svog doma u Velikoj Britaniji. Naime, kako pišu tamošnji mediji kralj Charles je odlučio njihov dom dati princu Andrewu. Obavijest o deložaciji Sussexovih izdala je Buckinghamska palača, nakon što su izašli Harryjevi memoari pod nazivom 'Spare'. Andrew se već useljava u Frogmore Cottage, a Harry i Meghan više neće imati dom u Velikoj Britaniji. S obzirom na to da se ovo događa dok traju pripreme za krunidbu Charlesa, mnogi misle da Harry i Meghan neće dobit pozivnicu.

- Ovo sigurno označava kraj za Harryja i Meghan u Ujedinjenom Kraljevstvu. Andrew se opirao ideji da se preseli u Frogmore Cottage nakon što mu je to ponuđeno prošli tjedan, ali Harry i Meghan ne mogu zaustaviti deložaciju - kazao je za britanske medije jedan kraljevski insider.

inače, u novoj sezoni serije South Park u jednoj epizodi ismijava princa Harryja i Meghan, a epizoda nosi naslov 'Svjetska turneja privatnosti' ('The Worldwide Privacy Tour'). Radnja prati princa i princezu Kanade koji se odluče preseliti u Colorado kako bi se maknuli od medijske pozornosti. Cijelo vrijeme bježe od medija istovremeno privlačeći njihovu pozornost. Tijekom cijele epizode princ i princeza drže natpise 'želimo svoju privatnost' i 'prestanite nas gledati', a i na kuću stavljaju transparente o privatnosti. Aludirajući na Meghanino i Harryjevo gostovanje kod Oprah, princ i princeza dolaze s transparentima.

- Kad bismo se preselili ovamo, onda bi ljudi mislili da stvarno ozbiljno želimo biti normalni - kaže princeza shvativši da ih preseljenje u Colorado zbilja udaljava od pozornosti protiv koje se bore, ali ju istovremeno i žude.

U epizodi su jasno vidljive poveznice s Meghan i Harryjem: Kyle se žali svojim prijateljima u školi zbog kraljevskog para u susjedstvu, ponajviše princa koji po cijele dane svira bubnjeve i igra polo na travnjaku ispred kuće, a princ je napisao i knjigu koja nedvojbeno podsjeća na memoare objavljene pred mjesec dana. Pri obraćanju marketinškom stručnjaku u želji da izgrade vlastiti brend, on im govori da mu je princeza već poznata kao 'djevojka iz sestrinstva, glumica, influencerica i žrtva', a prinčev brend temelji na njegovim temeljnim osobinama: 'kraljevski princ, milijunaš, svjetski putnik, žrtva'.

Nakon emitiranja epizode pojavile su se glasine kako su se Meghan i Harry uvrijedili te da razmatraju i pokretanje pravnog postupka protiv kreatora serija, no njihov glasnogovornik to je demantirao.

Podsjetimo, Meghan i Harry nakon napuštanja kraljevskih dužnosti i preseljenja u Ameriku, prvo su dali bombastičan intervju voditeljici Oprah Winfrey, a potom je princ još detalja o svom životu iznio u knjizi naslova 'Rezerva'. Memoare je objavio 10. siječnja, a u njima je iznio mnoge šokantne stvari, ali i još više optužbi na račun kraljevske obitelji. U knjizi je pisao o tome kako ga je brat William fizički napao zbog braka s Meghan. Naveo je da se sukob dogodio u njegovu domu u Londonu 2019. godine. Imao je vidljivu ozljedu na leđima nakon što ga je princ od Walesa zgrabio za ovratnik i pokidao mu ogrlicu prije nego što ga je srušio na pod. Harry nadalje tvrdi da je William američku glumicu nazvao "teškom", "bezobraznom" i "toksičnom", a na to je Harry uzvratio Williamu kako ponavlja priče i naslove o Meghan koje plasiraju britanski mediji i time je htio dati do znanja Williamu kako sumnja da upravo on plasira medijima takvu sliku o Meghan. U tom trenutku je William poludio i izgubio kontrolu te fizički napao svog brata.

