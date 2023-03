Missica odustala od modelinga, pa se vratila na selo i pokrenula uspješan brend

Hamamat Montia (34) iz Gane modelingom se počela baviti 2016. godine, a ubrzo je ponijela i titule Miss Malaike, a potom i Miss Gane te sudjelovala na izboru Miss Universe Afrika. Njezina karijera krenula je uzlaznom putanjom zbog čega je napustila selo u kojem je živjela i započela potpuno drugačiji život. Već na samim početcima mnogi su joj najavljivali uspješnu karijeru, no ona je shvatila da takav život nije za nju i vratila se kući, u svoje selo.

Tamošnji mediji pišu da ju je na takvo razmišljanje naveo razvod od supruga s kojim ima dvije kćeri. Suočila se i s financijskim problemima jer u početku nije dovoljno zarađivala kako bi pokrivala troškove života u gradu te se odlučila vratiti na selo.

U Gani su joj potom pomogli rođaci - donosili su joj hranu i pomogli da počne svoj život ispočetka. Međutim, prijatelji koje je upoznala u gradovima su je ismijali i vrijeđali jer se vratila u svoje selo.

No, Hamamat to nije pokolebalo. Razmislila je čime bi se mogla baviti kako bi svojoj djeci omogućila pristojan život i primijetila kako većina mještana u njenom selu živi od proizvodnje shea maslaca pa se i sama uključila u proizvodnju. Trebalo joj je vremena da nauči posao, no ubrzo je uspjela pokrenuti vlastiti brend, Hamamat African Beauty. S ostalim članovima svoje obitelji ručno proizvodi karite maslac i prodaje ga. Potaknuta uspjehom brenda posvetila se društvenim mrežama te se ponovo počela baviti i modelingom. Njezin proizvod postao je hit diljem svijeta, a dobila je mjesto i u ekonomskom forumu Afrike. U svom je selu pokrenula Muzej shea maslaca u kojem prima posjetitelje i omogućuje im kupke u ovom proizvodu.

Hamamat je inače popularna i na društvenim mrežama. Na Instagramu je prati više od milijun ljudi. Misica je nedavno postala i mama po treći put, a s djecom često na društvenim mrežama objavljuje fotke. Tako je nedavno objavila kako kupa svoje najmlađe dijete, a pratitelji su je u komentarima napali.

- Da napraviš to ovdje, brzo bi ti socijalna služba pokucala na vrata prijeteći da će ti oduzeti dijete - napisala je jedna pratiteljica, a s njome se mnogi nisu složili:

- Ti ne razumiješ, ne radi mu ništa loše što ga je oprala.

- Moje dijete uživalo je u tradicionalnom kupanju u vruće poslijepodne. Ispisivanje naše povijesti počinje kada dobijemo djecu - objasnila je misica.

