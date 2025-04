Zaista je teško shvatiti zašto je show na Novoj TV “Tko to tamo pjeva?” dobio drugu sezonu

RTL Direkt // RTL - tri kaktusa

Analiza pomame za Thompsonovim koncertom na Hipodromu, kolike su plaće u Hrvatskoj i približavamo li se europskom prosjeku, kako će i na koga najviše utjecati Trumpov rad carinama te - razgovor s Milošem i Šimom o epilogu "Gospodina Savršenog". Ovo je, naime, presjek jedne od prošlotjednih emisija RTL Direkta, a ovaj bi popis bez problema mogao poslužiti i kao jedan od onih zadataka "izbaci uljeza" u osnovnoj školi. Jer, koliko god ovogodišnja sezona "Gospodina Savršenog" bila popularna, gostovanje dvojice gospodina savršenih u RTL Direktu i razgovor o tome tko se kome jest i nije javio, a trebao je, i jesu li ili nisu pogrešno izabrali, u ovom je formatu bio potpuno neprimjeren. Uobičajeno je na kraju takvog showa, koji ima određen odmak od snimanja do emitiranja, napraviti jednu završnu epizodu uživo, neku talk-show varijantu u kojima onda kandidati i natjecateljice komentiraju sezonu. Međutim, da informativna emisija posluži za takvo što, to još nije viđeno. I to s razlogom. To ne znači da bi gosti u RTL Direktu trebali razgovarati isključivo o ozbiljnim, političkim temama, međutim, takav tip emisije čak i lakšim temama daje neku informativnu pozadinu ili fenomenološku analizu. Pa više su puta informativne emisije radile priloge čak i o realityjima, primjerice, o tome koliko su popularni, emitirali su se razgovori sa stručnjacima o tome zašto ih gledatelji vole, nedavno je pušten upravo jako dobar prilog o "Gospodinu Savršenom" i tome koliko je euforiju izazvao putem TikToka. Također, znale su se u informativnim emisija puštati najave za, primjerice, sam početak ili finale sezone nekog realityja pa su se organizirala i javljanja uživo iz studija, ali ovakvim miješanjem sadržaja je zaista prijeđena granica.

Tko to tamo pjeva? // NOVA TV - dva kaktusa

Govoreći o televizijskim nelogičnostima, zaista je teško shvatiti zašto je show na Novoj TV "Tko to tamo pjeva?" dobio svoju drugu sezonu. 'Ajde, može se još nekako dogoditi da se provuče jedna loša sezona, uz opravdanje da nikad ne znaš kako će finalni produkt ispasti, ali drugi put nema izgovora. Ništa tamo nema smisla, sam koncept da natjecatelji pogađaju tko pjeva, a tko ne, neshvatljiv je, uloga panelista je zbunjujuća, ti pjevači, odnosno nepjevači i vrijeme koje se njima posvećuje je bizarno. I u konačnici je sve izrazito konfuzno, hektično, glasno i uznemirujuće. A sve se to znalo još prošle godine.

HNL: Rijeka - Lokomotiva // MaxSport - tri ruže

Koliko zahtjevan i hektičan posao sportskih novinara i voditelja može biti, zadnjih dana dokazuje mlada Valentina Miletić. Za početak, treba napomenuti da se već ranije istaknula odličnim razgovorima uživo na talijanskom jeziku s Gattusom i Cannavarom, koje ne samo da je vodila, nego ih je na licu mjesta prevodila. Mnogi će to uzeti zdravo za gotovo, no na taj način uživo baratati drugim stranim jezikom je i više nego impresivno. Za vrijeme jednog od takvih razgovora nedavno je s tribina primila, pak, niz uvreda i, uopće se ne osvrćući na huligane koji ne zaslužuju nikakav komentar niti pažnju, već samo osudu, ponovno treba pohvaliti veoma zrelu reakciju novinarke, koja nije samo ignorirala situaciju nego je veoma dobro i staloženo na nju reagirala. U konačnici, odlično je reagirala i prošlog vikenda kada je na nju zamalo pao reflektor zbog jakog vjetra, ponovno tijekom javljanja uživo. Uspio ga je zaustaviti bivši vratar Dinama Ivan Kelava, a sve je završilo uz šalu i smijeh. Iako možda na prvu opet djeluje kao banalna situacija, u svakom je od ovih slučajeva bila riječ o javljanju uživo, kada dobre i pravovremene reakcije treba pohvaliti.

Real Madrid - Bijela legenda // HRT 2 - jedna ruža

Odličan sportski sadržaj može se ovih dana uhvatiti i na Drugom programu HRT-a gdje se prikazuje dokumentarni serijal o Real Madridu, a koji vodi gledatelje kroz "desetljeća sportske veličine, strasti i identiteta koji nadilazi granice nogometa", kako stoji u opisu. Kroz šesterodijelnu seriju autori Iñigo de Carlos i Álvaro de Paz s puno poštovanja i osjećaja pričaju priču o klubu koji nije postao legenda samo zbog naslova i trofeja, već zbog ljudi koji su ga oblikovali, kako na terenu tako i izvan njega. Tako je prošlog tjedna emitirana druga epizoda, o osvajanju 11. naslova prvaka, o čemu je iz prve ruke govorio Benzema.