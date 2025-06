Zagrebački redatelj koji se proslavio kultnim filmom priprema novi spektakl u kojem igraju i neke velike regionalne zvijezde

U tijeku je snimanje filma “Svadba”, u kojem se okupila doista rijetko viđena ekipa glumaca iz Hrvatske i susjedstva. Redatelj je Igor Šeregi, kojega se najviše sjećamo po hitu “ZG80”, koji je pogledalo više od 80.000 ljudi samo u hrvatskim kinima, a nedavno je završila i druga sezona njegove serije “Metropolitanci”. Očito je Šeregijev novi film uspio zaintrigirati regionalnu glumačku scenu jer zadnje vijesti govore o pristanku na uloge legendarne Seke Sablić i jednako poznatog Žike Todorovića. Osim niza poznatih glumaca, tu je i producent Nikola Batelić, koji radi s novim zvijezdama, nositeljima rap i trap scene Gršom, Miach i Kukusom. Dakle, Šeregi po svemu radi film s predispozicijama da bude regionalni hit. Priča prati poznatog hrvatskog poduzetnika koji na svoj rođendan doznaje da je pred bankrotom i čija kći zatrudni u Londonu sa sinom srpskog ministra. Radnja će sigurno pobuditi različite osjećaje kod publike, tako je nekako bilo i sa “ZG80”, filmom koji je Šeregi radio po svojoj viziji, a oko tog filma rasplele su se različite priče i o navijanju i o odnosima na ovim prostorima, a njemu je os bio Krpa, kojeg je glumio Rene Bitorajac, po kojem je vjerojatno poznatiji nego po ulozi u Oscarom nagrađenoj “Ničijoj zemlji”.

No kako je od “ZG80” prošlo devet godina, a u međuvremenu su se vremena podosta promijenila, zanimljivo nam je bilo postaviti upravo pitanja koja se odnose na promjenu vremena, a onda i publike koja je devet godina starija i živi u vremenu koje se naglo mijenja. Ono što se sasvim sigurno ne mijenja jest potreba te iste publike za smijehom, što je Šeregi u “ZG80” pokazao da jako dobro zna potaknuti, jer se radilo o filmu na kojem smo nakon dugo vremena vidjeli one stare zagrebačke fore sa šankova, utakmica ili placa. U “Metropolitancima” je pokazao da zna vladati scenarijem s velikim brojem likova i priča na više kolosijeka, a sa “Svadbom” bi mu moglo biti čak i lakše jer se radi o zapravo klasično postavljenoj priči o stereotipu koji nikada ne blijedi. Suprotstaviti očito uvijek suprotstavljene znači izbjeći uvođenje gledatelja u različitosti likova, da bi se onda s ovako sjajnim glumcima ostvario film koji po svemu treba biti gledan. Dobro je kod Šeregija što je on još redatelj mlađe generacije, a loše je što nemamo baš više filmaša koji bi prihvatili priliku da vode imena koja već i po stažu, a kamoli po godinama nadmašuju njega samog za više desetljeća. Nadajmo se da će u priličnu učmalost u koju je domaći film zapao, u kojoj su ambicioznija djela tek izuzeci, a nije ništa bolje ni sa susjedima, “Svadba” donijeti neku novu iskru koja možda potakne novu ambiciju koja bi nešto domaće ponovno usmjerila na sve brojnije streamere. Imamo 12 pitanja za Igora Šeregija.

Zagrebački redatelj koji se proslavio kultnim filmom priprema novi spektakl u kojem igraju i neke velike regionalne zvijezde

Možete li nam reći malo više o filmu “Svadba”? Vidi se da je to klasična romantična, ili antiromantična, komedija, ima li tu još nečega?

Film “Svadba” klasična je komedija različitosti koja igra na kartu stereotipa kao npr. “Krletka”, ali i na generacijsku različitost kao filmovi “Otac moje nevjeste” ili “Dozvola za brak”. Jedina razlika kod nas u regiji jest što naši likovi uopće ne moraju biti različiti da se ne bi slagali. Dovoljno je samo reći odakle dolaze.

Pitamo zato što ste uspjeli zainteresirati velik broj poznatih glumaca i iz Hrvatske i iz Srbije, što je dosta rijetko u zadnje vrijeme. Kako je došlo do takvog castinga?

Moram priznati da me doista nitko od glumaca kojima sam poslao scenarij nije odbio i svi koje ćete gledati moj su prvi izbor. Nekima je bila simpatična uloga, nekima možda glumački partner, a možda sam njih nekoliko i ja bio O. K. Teško je uskladiti sve te termine tih glumčina, a problem je i što smo snimali na moru, tako da nikome nije bilo blizu zbog predstava i drugih obveza. Svaki dan bila je borba, ali mislim da se isplatilo.

Ne sjećamo se kad smo zadnji put na hrvatskom filmu vidjeli Dragana Bjelogrlića. Koja će biti njegova uloga, zbog koje je pristao na suradnju? Snima i novu sezonu “Senki s Balkana”.

Dragan me oduševio od našeg prvog sastanka. Iznimno profesionalan i zahtjevan, a s druge strane nježan i duhovit. Baš mi je puno pomogao i moram priznati da bez njegove i Reneove dobre volje ovo sigurno ne bismo snimili. Da njih dvojica nisu vjerovala u ovaj projekt, raspali bismo se nakon dva dana. Ovo je definitivno najteže snimanje koje sam prošao u smislu tehničke kompliciranosti, lokacija i broja glumaca u svakoj sceni. E, a sad zamislite da imate još jedno veće i dugotrajnije snimanje koje ide paralelno. To se dogodilo (spontano) Bjeli sa “Senkama 3”, koje se snimaju istovremeno s nama. Svaka mu čast. Ja takvu energiju još nisam vidio.

Ne mislite li da će nove generacije teško prepoznati temu tolerancije, odnosno hrvatsko-srpskih odnosa?

Mislim da će prepoznati svoje roditelje i starije članove obitelji. A nekako mi se nažalost čini da će prepoznati i neke od svojih vršnjaka. Zapravo, kad malo razmislim, od svega što se u filmu događa, toleranciju, odnosno njezino pomanjkanje bit će najlakše prepoznati publici svih generacija.

Naprosto, u situaciji smo da u Zagrebu pobjeđuje Možemo, Thompson puni Hipodrom, a Aleksandra Prijović pet puta Arenu. Kako to tumačiti i naći garanciju da će film poput “Svadbe” biti uspješan?

Pa taj kulturalni “clash” najbolja je reklama za film. Meni se čini da je to ista publika. Ja očekujem da će i ljudi koji idu na Thompsona i na Prijović ići u kino na “Svadbu”. I glasači Možemo, nadam se da će nam i gradonačelnik doći na premijeru. Kao i premijer i predsjednik. Svi će svakako biti pozvani.

Motivacija mi je jasna, “ZG80” s takvim pristupom bio je iznimno uspješan. Zašto je po vama tako uspio?

”ZG80” imao je tu sreću da se mogao nasloniti na “Metastaze”, koje su polako već postale kultne do izlaska filma 2016. Lik Krpe postao je dio navijačke supkulture i to je sigurno dalo početni vjetar u leđa. Film je bio zabavan i nepretenciozan, mislim da se to publici svidjelo.

Bilo je i onih koji su film kritizirali nazivajući ga i Bad Blue Boysima u “Žikinoj dinastiji”, ozbiljniji su prigovori išli ipak prema autentičnosti. Može li film o jednoj navijačkoj skupini koji je autentičan proći i treba li ga uopće snimati?

Pa sigurno da bi neki autentičniji film možda otišao na više festivala i bio cjenjeniji među kritikom. Isto tako bi ga pogledalo 200 ljudi u kinima i svi bi prigovarali na što se troši hrvatski porezni novac. Ja volim raditi nepretenciozne filmove koji naginju komediji i mislim da moji rezultati opravdavaju moje odluke.

Biste li snimili nastavak “ZG80”, postavljen je i najavljen “ZG90”? Ili nastavci bilo čega kod nas ne mogu uspjeti?

Film “ZG90” je, mislim, u nekoj razvojnoj fazi, ali ni ja ni producent nismo dio tog nastavka i stvarno vam ne bih mogao reći više o tome. Želim im svu sreću i nadam se da će uspješno zatvoriti tu Balenovićevu trilogiju. Mislim da su nastavci kod nas izrazito uspješni. Pa imamo serijal o Koku, “Dnevnik Pauline P.”, vjerujem, ponovit će uspjeh prvijenca, a i “ZG80” je nastavak (prequel) “Metastaza”.

U “Svadbi” se ipak nastavlja suradnja s Reneom Bitorajcem. Koja će biti njegova uloga? Zašto je pristao na film?

Rene glumi Miljenka, hrvatskog poduzetnika i vlasnika 327 dućana mješovite robe kojem prijeti odlazak u stečaj. Iako ima veze u politici, Austrijanci ga stišću. Renkas je za ovo pustio kosu, što je izrazito neugodno i za njega i za sve oko njega, a i obrijao je bradu za solo brk. Mislim da je dobio 5-6 kg u pripremama. Ne znam, poznajemo se još od “Bitangi i princeza” i uistinu sam ponosan na to što smo dosad napravili, a s ovim filmom počelo me veseliti i što ćemo sve raditi u budućnosti. Nekako nam, mislim, pašu te srednje godine.

Čini se da je filmska produkcija i u nas i u susjedstvu malo zastala, nema nekih originalnih filmova. Jesam li u pravu i ako jesam, zašto?

Pa mislim da je Bjelogrlić svakako pokrenuo trend snimanja biografija i povijesnih filmova (serija) temeljenih na stvarnim događajima, ako na to mislite. Meni se to sviđa jer mislim da je toga nedostajalo. Mi u Hrvatskoj imali smo puno originalnih ideja pa se nismo baš proslavili u kinima. Možda je ideja snimanja filmova o Draženu, Miši itd. točno to što nam treba za publiku.

Hrvatski filmovi teško prolaze u kinima pored globalnih blockbustera, no ne čini se to ipak opravdanim. Što je razlog, slab marketing ili nešto drugo?

Razlog je što se snima premalo komedija ili žanrovskih filmova općenito. Svake godine moralo bi biti nekoliko komedija i dječjih filmova. Ti filmovi moraju imati veće budžete od drama jer zahtijevaju više statista, lokacija, glumca itd. Kako su “Toma” i “Južni vetar” odlično prošli u našim kinima pored globalnih blockbustera? Tako se moraju postaviti stvari ako želimo publiku u kinima, a ako ne, možemo se svi koji radimo komercijalno preseliti na TV i streaminge pa neka hrvatski film egzistira samo na festivalima i u art kinima.

Nedavno su završili i “Metropolitanci”, koji su ambiciozan projekt. Koliko ste zadovoljni na kraju? Neko je naše mišljenje da je scenarij možda bio malo preširok.

Jako sam zadovoljan što smo uopće uspjeli snimiti te dvije sezone. Zadali smo si puno likova i lokacija, ali i sulud tempo. Meni se čini da je druga sezona više zaigrala zbog manjeg broja situacija i poznavanja likova od prije. “Metropolitanci” bi zapravo trebali ići svake godine po 20-ak epizoda da bi ispoštovali sve likove i da bi publika mogla jednako upoznati svakoga od njih. Volim raditi tu seriju jer je radimo baš nekako kao ekipa. Nadam se da ćemo ići dalje, ali to ovisi o Dariju Vinceu, producentu, scenaristu, autoru projekta i našem kapetanu Vrtovca.