Naš glumac o tragediji Baldwina: 'Svaki put kad povlačim okidač, nije mi svejedno. A često ga povlačim'

Zagrebački glumac Asim Ugljen (38) na Facebooku se osvrnuo na tragediju koja se danas dogodila u Americi na snimanju filma "Rust" u kojem je glumac i producent Alec Baldwin (63) iz vatrenog oružja usmrtio snimateljicu Halynu Hutchins te ranio redatelja Joela Souzu.

- Jako, jako puno puta sam pucao u scenama. Baš puno. I tukao se. I nikad, ali nikad mi to nije bilo ugodno. Užasno se bojim akcijskih scena gdje pucam, tučem i bodem. Jer mi je ideja da nekome padne dlaka s glave zbog moje nesmotrenosti užasavajuća. Mene su samog par puta ozlijedili u takvim scenama. Imam uništene živce na palcu desne ruke zbog greške u sceni. I znam da je čovjeku koji mi je to slučajno učinio i dan-danas neugodno zbog toga. Ovo što se dogodilo Alecu Baldwinu je moj najveći profesionalni strah. I svaki put kad povlačim okidač, nije mi svejedno. A često ga povlačim. Requiescat in pace - napisao je Asim.

U komentarima mu se zatim javila i kolegica Dora Lipovčan, koja je prepričala nezgodu koja joj se dogodila na probio jedne predstave.

- Nikad neću zaboraviti kako sam na probi odvalila Vandu Winter martensicom u glavu na jednom gostovanju, prednji kružni u punoj snazi i brzini… To je i bilo u koreografiji samo se ona trebala sagnuti, a ja sam kriva jer smo markirale na probi pa nije bilo u pravom tempu… U svakom slučaju, ni 15 godina nakon toga me nije napustila grižnja savjesti zbog tog incidenta a ona pukom srećom nije dobila potres mozga i to dva sata prije predstave … Nikad neću zaboraviti kako sam se skamenila kad se to dogodilo, pa ne mogu ni zamislit slicnu situaciju di je još i oružje u igri - napisala je Dora.

Podsjetimo, Ugljen je prije sedam godina glumio zapaženu ulogu u filmu "Broj 55" Kristijana Milića, kojeg mnogi smatraju najboljim filmom o Domovinskom ratu.

