Hrvatski stručnjak za specijalne efekte o ubojstvu: 'Baldwin nije pregledao pištolj, ali to ni nije njegov posao'

Što je pošlo po zlu na setu snimanja filma "Rust" u kojem je glumac i producent Alec Baldwin (63) iz vatrenog oružja usmrtio snimateljicu Halynu Hutchins te ranio redatelja Joela Souzu još uvijek nije poznato. Istraga o tragičnom događaju je u tijeku, a kako bi rasvijetlili slučaj koji je šokirao Hollywood upitali smo i naše ugledne filmaše. Svoje mišljenje otkrio nam je redatelj Branko Ivanda, ali i stručnjak za specijalne filmske efekte i pirotehniku Marijan Karoglan koji je radio na brojnim hit filmovima poput 'Schindlerove liste', '12 žigosanih' i 'Rat sjećanja'.

- Pravilo je da glumac ne vodi računa o oružju, njemu se da oružje koje je ispravno s manevarskom municijom koju upotrebljavamo na filmu. Dakle, gotovo bezazleno, ako nije jaka blizina. Ali čak ni iz velike blizine to oružje koje se koristi na filmu ne može ubiti osobu. Pogriješio je oružar, po mom mišljenju. On mora, prije nego što glumcu da oružje u ruke, provjeriti što daje. Nije glumac sam sebi dao oružje u ruku nego mu je dao čovjek koji se oružjem i municijom bavi. Prema tome, on nije prekontrolirao oružje - mišljenja je Karoglan.

Foto: Supplied by LMK / IPA USA. Alec Baldwin in a scene from the (C)Paramount Pictures film : Pixie (2020). Plot: To avenge her mother's death, Pixie masterminds a heist but must flee across Ireland from gangsters, take on the patriarchy, and choose her own destiny. Ref: LMK110-J7078-050521 Supplied by LMKMEDIA. Editorial Only. Landmark Media is not the copyright owner of these Film or TV stills but provides a service only for recognised Media outlets. pictures@lmkmedia.com

- Je li Alecu Baldwinu netko podmjestio ili ne, ne znam. Ne mogu sada insinuirati jer nemam dovoljno podataka, ali oružar je dužan provjeriti oružje. Ne branim ja glumca jer je on poznati glumac, ali u ovoj situaciji moram jer znam redoslijed stvari. Oružar oružje daje glumcu u ruku, glumac je onda siguran da je to to, da je ispravno. Tako je poginuo i sin Brucea Leeja. Umjesto manevarskog metka netko mu je stavio prave metke. I u ovom slučaju je sada pitanje tko je to postavio. Jasno je, naravno, da se ubiti može samo s bojivom municijom, ne s manevarskom. Dakle, pogriješilo se, očito, u tome što je stavljena bojiva municija umjesto manevarske. Drugog objašnjenja nemam, a zapravo mislim da ga i nema. Tu se krivnja glumca isključuje u svakom slučaju jer kada bi to bilo dostupno svakome bez pregleda, događalo bi se puno više nesreća. Uvijek i jedino oružar daje glumcu oružje - zaključio je Karoglan..