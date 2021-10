Redatelj Branko Ivanda o Baldwinu i hororu na snimanju filma: 'Glumac nije kriv, osim ako nije sve namješteno...'

Naš proslavljeni redatelj i scenarist Branko Ivanda (79) , autor brojnih filmova, kazališnih predstava, televizijskih serija te glazbenih i dokumentarnih emisija, osvrnuo se na tragediju koja se dogodila u Novom Meksiku na snimanju filma "Rust" u kojoj je glumac i producent Alec Baldwin (63) vatrenim oružjem usmrtio snimateljicu Halynu Hutchins te ranio redatelja Joela Souzu.



- Ja uopće ne znam kako se ovo moglo dogoditi. Tko danas upotrebljava pravo oružje, odnosno prave metke, ako se radilo o pravima? Ja ne znam tko danas upotrebljava prave, to se u rekvizit stavi mala bombica koja se aktivira i koja onda prsne, to uopće ne izlazi iz pištolja što tamo dođe. Prema tome, kako se ovo dogodilo pojma nemam, mi imamo za to vrlo kvalificirane ljude u hrvatskoj kinematografiji i oni to rade odlično i ja ne znam da se ovako nešto ikada dogodilo kod nas i ne znam kako je uopće moguće da se dogodi. Tko to puca pravim mecima na snimanju - nitko. Kažem, ukoliko se radilo o pravim -kazao nam je Ivanda.

- Ja se nikada nisam usudio snimati bez čovjeka koji je za to kvalificiran, s dozvolom i koji to vodi. To nikad i nitko od naših redatelja nije napravio, a imamo ih koji snimaju često takve scene, ali nikad s pravim mecima unutra i nikad bez čovjeka koji to drži sve pod kontrolom. Glumac nije kriv, osim ako nije sve namješteno iza toga pa da ubije tu ženu, to je isto moguće. Možda se radi o ljubomornoj sceni. Tko to zna. Moguće da mu je netko uvalio pravi pištolj, apsolutno, ali čak i to bez kontrole ne može... Jer kad glumac dobije to lažno oružje u ruke, uvijek ide iz ruke čovjeka koji je kvalificiran da to stavi u glumčeve ruke. Nemoguće je ovo, to oružar treba provjeriti. Nije mi jasno, osim ako to nije nešto da se krije iza toga. Ili je ćorak unutra bio zaista jak koji je mogao iz neposredne blizine ubiti ljudsku osobu. To je isto jedna mogućnost, da se radi o prejakom ćorku iz potpune blizine ako se puca u glavu ili ne znam gdje, pa da može ubiti osobu. Drugog objašnjenja nema - kaže redatelj.

- Na snimanjima ima pravih pištolja, ali nema punjenja pravih. O tome ne odlučuje redatelj, on samo može tražiti što želi vidjeti u sceni, a oružar mora naći način da mu omogući to, ali nikada se ne puca prema osobi s pravim streljivom, to je jednostavno nezamislivo - istaknuo je za kraj Branko Ivanda.