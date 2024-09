Za ovu pizzu po receptu Antonije Blaće treba vam nekoliko minuta pripreme i jedan ključni sastojak

Pizza može biti zdrav obrok za koji vam ne treba puno vremena za pripremu ako se držite recepta voditeljice Antonije Blaće. Kako pripremiti pizza tortilju popularna voditeljica je pokazala u videu koji je objavila na Instagramu. Recept je jednostavan, a ključno je imati dobre i kvalitetne namirnice.

"Dakle. My fav tortilla. Toliko se brzo priprema da dok sam ovo snimila ispekla sam i treću - peperoni. Mislim sve vam je isto. Samo ću opet napomenuti- ključ je u pasiranoj rajčici s origanom. To je baza, a gore možete dodati što god želite. Od tune, šunke, preko šampinjona do kulena, nekad čak stavim mortadelu i pesto. Jednostavno - sve paše! Probajte pa se vratite tu i recite mi jel’ ovo najcool, najbrža i najbolja kućna pizza ikad? Da ne spominjem - malo kalorija i jedna minuta pripreme. Samo morate kupiti dobre i kvalitetne namirnice.", poručila je Antonija u videu.

VEZANI ČLANCI

Antonija je prije tri godine podijelila i svoje iskustvo gubitka kilograma kada je izdala priručnik #LjetoBezParea. Antonija je tada uspjela skinuti 12 kilograma, a svoje savjete je odlučila podijeliti s ljudima koji se bore s prekomjernom težinom kako bi im pomogla. -Ta se ideja dugo vrtjela po mojoj glavi. Valjda je sada sazrelo. Fokusirala sam se na to kako prehranu prilagoditi sebi, a ne obratno i kako proces mršavljenja učiniti nekako podnošljivim – objasnila nam je tada Blaće. Sa svojim čitateljima podijelila je i neke joj omiljene i brze zdrave recepte i jedan takav podijelila je s nama u jednom intervju.

– Moj signature dish su tikvice pečene bez ulja s feta sirom i nekoliko oraha! Tikvice se prepeku na tavi, pospu s malo feta sira, oraha, krupnom soli i pokapaju žličicom maslinova ulja. Za prste polizati. Jednom prilikom otkrila je i što misli da je najvažnije kod borbe s kilogramima. - Kontinuitet. Važnije vam je držati se programa duže neprecizno, nego kratko, a precizno. Prihvatiti da smo ljudi da ćemo ici u izlaske rođendane, da ćemo posustati, ali već prvi sljedeći odabir da nam bude bolji - puno smo napravili - rekla je Antonija.