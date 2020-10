Za nju to nije tabu! Pjevačica osmislila vlastitu seksualnu igračku: 'Oslobodi se'

U suradnji s trgovinom seksualnih pomagala Womanizer pjevačica Lily Allen u prodaju je pustila vlastitu igračku u želji da razbije tabue oko masturbacije.

- Bok, Lily ovdje i želim otkriti malu tajnu... Masturbiram, ali zašto je izgovoriti to naglas čudno? Voljeti sebe trebala bi biti najnormalnija stvar na svijetu. Svi zaslužujemo nevjerojatne orgazme, zar ne? Dakle, budimo otvoreni za to. Oslobodi se. Osjeti sebe. Voli se. Ja masturbiram... A ti? - napisala je Britanka u promo kampanji svog proizvoda i vlasnica hitova "Smile", "The Fear", "It's not Fair" i mnogih drugih.

Igračku za dame nazvala je "Liberty", a može se nabaviti po cijeni od 89 funti, odnosno 750 kuna.

- Seks-igračke su i dalje tabu-tema jer su povezane s masturbacijom i ženskim užitkom. Žensko zadovoljstvo samo po sebi je tabu-tema. Jedini način da to više ne budu tabu-teme jest govoriti o njima otvoreno, često i bez srama ili krivnje - objasnila je pjevačica koja je nedavno u Las Vegasu svom odabraniku, glumcu Davidu Harbouru, rekla sudbonosno "da, uzimam".

Vjenčali su se u kapelici Graceland Wedding Chapel, a sve je nadgledao oponašatelj Elvisa Presleya, što je već tradicija za brza vjenčanja u tom američkom gradu. Inače, Lily i David su godišnji odmor proveli u Hrvatskoj, a poveli su i dvije djevojčice koje Allen ima iz prvog braka sa Samom Cooperom.

Foto: Krasnodar Peršun/HRT

Pjevačica je na društvenim mrežama hvalila Hrvatsku, a posjetila je Split, Šoltu i Mljet te svakodnevno objavljivala fotografije na društvenim mrežama na kojima ima više od milijun pratitelja.

"Doviđenja, Hrvatska. Odlično smo se proveli i definitivno ćemo se vratiti. Poseban pozdrav posadi našeg predivnog broda i agenciji koja nam je sve sredila u posljednji trenutak. Ovo je definitivno bilo putovanje života" napisala je pjevačica po odlasku. Tjedan dana kasnije već su je fotografi uhvatili u New Yorku, a strani mediji su nagađali o mogućem vjenčanju jer se na njezinoj ruci pojavio zaručnički prsten.