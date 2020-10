Naša pjevačica priznala da ima zdravstvene teškoće: 'Moram mirovati'

Pjevačicu Ivanu Kindl trenutno gledamo kao jednu od mentorica u glazbenom showu "Zvijezde pjevaju", ali od početka njezine karijere zabilježila je mnogobrojne fanove. Njima je tako priznala na Instagramu da ju trenutno muče zdravstvene tegobe te da mora mirovati.

- Neki upalni probavni proces me hiće zadnjih dana pa sam drastično promijenila prehranu, no moram mirovati dok ne prođe i dok se organizam ne navikne na promjenu. Često zaboravljam da nisam više klinka (osim nekad u glavi) i da se moram disciplinirati - započela je pjevačica objavu, a fanovi su odmah uzvratili sa željama ozdravljenja.

Foto: Instagram

- Samo ću reć da sam ove godine pojela tonu burgera, kao nikad do sad i da sam se prežderavala kao nikad do sad. I došlo mi na naplatu...Ljudi, pazite na se i na prehranu, bitna je, a to često zanemarimo - poručila im je za kraj.

"Želim ti brzi oporavak", "Ozdravi nam brzo Ivana. I ja sam bez glutena već jako dugo. Sretno!", "Drži se!", samo su neki od komentara ispod njezine objave.

Podsjetimo, pjevačica nerijetko priča o svojim zdravstvenim tegobama pa tako i onima s mentalnim zdravljem.

progovorila je o svojoj desetogodišnjoj borbi s depresijom. Na bolest koja uzima sve više maha i zbog koje je i sama bila na rubu samoubojstva Ivana je još jednom skrenula pozornost podužom objavom na svom Facebooku. - Danima mi ne izlazi iz glave izjava koju sam pročitala u intervjuu jednog našeg pjevača koja ide ovako: 'Malo zdrave depresijice dobro dođe za inspiraciju'. Zamračilo mi se pred očima. Očigledno je da bi se morala dogoditi kolektivna promjena svijesti u ljudi da shvate da je depresija bolest, a ne prolazna tuga. Nema apsolutno ništa pozitivno u tome, a koristiti se umanjenicom još je tragičnije. Tragično je neznanje, a još gora ignorancija - započela je pjevačica objavu u svibnju. Dodala je i kako se godinama trubi po tome o medijima i prenose se svjedočanstva ljudi koja još uvijek nisu doprijela do glava ljudi.

- Pa i ja sam se otvorila po tom pitanju da dam do znanja ljudima koji boluju da nisu sami, da nisu ludi, da se mogu izliječiti samo moraju pronaći unutarnju snagu i razumijevanje bliskih da bi napravili prvi korak prema izlazu iz tog mentalnog pakla. Da, to 'samo' u trenutku teškog osjećaja nije nikakva utjeha. Mnogi na žalost ne uspiju i oduzmu si život. Znate zašto? Zbog nerazumijevanja okoline, bliskih ljudi, pa čak i roditelja koji izgovaraju one glupe fraze poput ' to će proći', 'poslije kiše dolazi sunce', 'odi radi nešto pa nećeš razmišljati o glupostima' i ostale da oprostite bljuzgarije. Introverti na žalost najviše nastradaju. Jer trpe i drže sve u sebi, pretvaraju se. Ja sam ekstrovert koji sve, sve, SVE izbacuje van. Imala sam fazu kad sam sve svoje negativnosti istresala po privatnom fejsu svaki dan, nisam ni ja skužila iz prve što mi se događa. Znam da sam nekima išla strašno na živce zbog toga i makli su se od mene, ali s druge strane naišla sam na puno istomišljenika i shvatila da nisam sama. Shvatila sam da sam uber empat i da ne mogu funkcionirati s onima koji nisu takvi. Upravo je manjak empatije u pitanju kod onih koji ne razumiju depresiju i koji tu bolest devaloriziraju. Očigledno je da se po tom pitanju neće ništa promijeniti jer ljudska rasa mentalno i duhovno nije baš evoluirala. Osim pojedinaca - smatra Kindl.