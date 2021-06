Wonder Woman rodila treće dijete i otkrila ime djevojčice

Glumica Gal Gadot (36) rodila je svoje treće dijete, a sretnu vijest podijelila je na Instagramu. Popularna Wonder Woman objavila je obiteljsku fotografiju sa suprugom i kćerima, a jedna od njih drži sestricu u rukama.

- Moja slatka obitelj. Ne mogu biti zahvalnija i sretnija (i umornija), svi smo tako uzbuđeni što možemo dočekati Daniellu u svojoj obitelji. Šaljem svima vama ljubav i zdravlje - napisala je u opisu fotografije i tako otkrila ime djevojčice.

Foto: Instagram

Podsjetimo, zvijezda filma Wonder Woman vijest o trudnoći otkrila je u ožujku prošle godine, a njezini obožavatelji bili su uvjereni kako će dobiti dječaka budući da suprug Yaron Varsano i ona imaju već dvije kćeri.

Slavna glumica nedavno je dala intervju za Večernji list, u kojem je između ostalog rekla i koje je žene isnpiriraju.

- Najveći vam je uzor vjerojatno netko uz koga ste odrasli, pa bi to bila moja majka i baka. Majka je bila učiteljica, što je i danas, odgojila je mene i sestre da budemo samopouzdane, sanjarimo i budemo hrabre. Ali su me također inspirirale mnoge druge žene, poput Maye Angelou, Madonne, koja mi je bila idol jer nije marila što drugi misle o njoj. Pa onda Hillary Clinton, Michelle Obama, Angela Merkel, doista ima puno žena koje me inspiriraju, rekla je Gadot.

